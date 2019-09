Franciaország 15 milliárdos hitellel csalogatná vissza Iránt az atomalkuba

15 milliárd dolláros hitelt ajánlana Iránnak Franciaország, ha Teherán vállalja, hogy visszatér a 2015-ös atomalku keretei közé – írja a Reuters nyugati és iráni forrásokra hivatkozva. A megállapodás természetesen csak az USA jóváhagyásával jöhetne létre.

Jean-Yves le Dran francia külügyminiszter azt mondta, a hitel fedezetét az iráni olajbevételek jelentenék. Az atomalku feltételeinek betartása mellett a második Teheránnal szemben támasztott feltétel az lenne, hogy nyissanak tárgyalásokat a Perzsa-öböl és térsége biztonsági kérdéseiről, valamint a 2025 utáni időszakra vonatkozó atomprogramról. De mindez azt feltételezi, hogy Donald Trump először rábólint, mondta a Reutersnek le Drian.

Az USA tavaly mondta fel a 2015-ben kötött iráni atomalkut arra való hivatkozással, hogy Irán amúgy sem tartja azt be, és léptetett életbe szankciókat az országgal szemben, amelyek ismét nehéz helyzetbe hozták Irán éledező gazdaságát. A helyzet azokat az országokat is kellemetlenül érinti, amelyek iráni olajat vásároltak, mert őket is szankciókkal sújtja az USA.

Az európai vezetők már az alku felmondása óta próbálják tompítani a feszültséget Washington és Teherán között, eddig inkább kevesebb mint több sikerrel, Emmanuel Macron az ügy egyik szószólója. Hétfőn egy iráni delegáció Párizsban járt, hogy a franciákkal a lehetséges hitelezés kereteiről tárgyaljanak. Egy magas rangú iráni tisztségviselő ezt követően azt nyilatkozta:

"Franciaország 15 milliárdos hitelt ajánlott, de még tárgyalnunk kell róla. Garantálniuk kell, hogy ehhez szabadon hozzáférhetünk, és biztosítani kell, hogy Irán szabadon eladhassa az olaját és a saját pénzéhez és hozzájusson." Egy másik iráni hozzátette, hogy meglátásuk szerint ez EU és Franciaország különösen jószándékú ebben a kérdésben, de mindenekelőtt meg kell győzniük az USA-t is az együttműködésről, máskülönben Irán komolyan vissza fog venni a nukleáris vállalásaiból.