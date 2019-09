Újabb emeletes vonatok vételére szerződött a MÁV

A 40 KISS motorvonatra megkötött keretmegállapodás alapján 2017 augusztusában 11, 2018 decemberében 8 és most a további 21 emeletes motorvonat szállításáról írt alá szerződést a MÁV-START Zrt, áll a cég közleményében. A forrás biztosítását követően kezdheti meg a motorvonatok gyártását a nyertes vállalkozó, a Stadler Bussnang AG.

2020 februárjától a MÁV-START 11 darab nagy kapacitású KISS motorvonatot indít el a Budapest–Cegléd–Szolnok és Budapest–Vác–Szob elővárosi vasútvonalon. Az új járművek jobb gyorsító képessége, illetve az oldalankénti 12 ajtónak köszönhető gyors utascsere miatt stabilabb lesz a menetrend, csökkenhet a menetidő. A 2018-ban megrendelt további 8 KISS 2020 végétől erősíti majd a két elővárosi vonal járműállományát.

Július közepén készült el az első KISS-motorvonat. Jelenleg két darab szerelvény fut a külföldi tesztpályákon. Várhatóan szeptember végén a harmadik jármű is kigördül a Dunakeszi Járműjavító gyártósoráról, amely a Stadler alvállalkozójaként vesz részt a projektben. Most az elkészült szerelvények forgalomba állásához a típusengedély megszerzéséhez szükséges több hónapos teszteket végzik Németországban és Csehországban. A folyamat meggyorsítása érdekében a Stadler a próbafutásokat összesen három járművel végzi majd párhuzamosan, míg további két járművel oktatási és képzési feladatokat látnak el.

A csehországi Velimben található tesztpályán az elmúlt hetekben az 1-es pályaszámú jármű üzembehelyezése zajlott, jelenleg a szeptemberben esedékes féktesztekre készítik elő a Stadler munkatársai a vonatot. A németországi Mindenben található tesztpályán pedig a 2-es pályaszámú jármű sikerrel teljesítette azokat a teszteket, amelyek a jármű kisiklásbiztosságát vizsgálják. A 3-as pályaszámú járművel Magyarországon végzik majd a szükséges teszteket és vizsgálatokat, így a KISS októbertől rendszeresen tűnik majd fel a hazai vasútvonalakon is.

A VEKE közösségi oldalán megosztott véleménye szerint talán még soha nem volt egyszerre ekkora befektetés a magyar vasútba, amire szükség is van, mert a budapesti elővárosban dinamikusan nő az utasszám. Sajnos az infrastruktúra fejlesztése nem tud lépést tartani, és a rengeteg áramellátási, biztosítóberendezési és egyéb zavar a romló pályaállapotokkal, a zsúfolt főpályaudvarokkal és az egyre durvább személyzethiányokkal együtt sajnos simán előidézheti majd azt az állapotot, hogy ezek az új vonatok is késni fognak. Akkor pedig a megítélésük is romlani fog. A MÁV hibát követ el, ha minden problémára az emeleteseket mondja megoldásnak.