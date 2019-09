Jövő nyártól napi járat indul Budapestről New Yorkba

Budapest a LOT lengyel légitársaság második bázisává válik, ami hozzájárul a közép-európai térség és a világ többi része közötti összeköttetések további fejlesztéséhez – mondta Szijjártó Péter szerdán a lengyelországi Krynicában rendezett gazdasági fórumon.

Egy új stratégiai együttműködési megállapodás értelmében a LOT budapesti bázisáról jövő nyártól naponta indulnak repülőgépek New Yorkba. Emlékeztetett arra is, hogy a lengyel nemzeti légitársaság szeptember 22-én indítja Budapest és Szöul közötti járatát, és hamarosan új járatokat indít a magyar fővárosból Prágába, Stuttgartba, Belgrádba és Szófiába is.

A Varsót Csehországon és Szlovákián át Budapesttel összekötő gyorsvasútról is beszélt a miniszter. Elmondta, Magyarország 5 millió eurót szánt a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére, a visegrádi csoporton (V4) belül az idei év végéig kellene befejezni a beruházásra vonatkozó koncepciós munkát úgy, hogy ezt figyelembe vegyék a 2022 utáni uniós költségvetési keretben, és a gyorsvasút váljon az uniós TEN-T hálózat részévé.