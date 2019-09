Orbán: Esztelen zöld gondolat, hogy a bolygó jobban jár, ha kevesebb gyerek születik

Államcél az erős demográfia, meg kell akadályozni a nemzet eltűnését, máskülönben előbb-utóbb "lesz egy utolsó ember, akinek le kell kapcsolnia a villanyt", ha pedig egy nemzet eltűnik, akkor valami pótolhatatlan tűnik el a világból" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a III. Budapesti Demográfiai Csúcson csütörtökön, a Várkert Bazárban. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2015. és 2017. után ismét nemzetközi tanácskozást szervezett. Megjegyezte, hogy Magyarországon sokáig nem gondolták volna, hogy kell ilyen konferenciát tartani, mert "azt gondoltuk, a harkályt nem kell biztatni, hogy kopácsoljon".

A kormányfő szerint a demográfia problémák két lehetséges megoldását el kell utasítani.

A migrációt, mert az lakosságcserével jár.

Azt a gondolatot, ami a klímaváltozás miatt terjedt el, és azt állítja, hogy a bolygó akkor járna jobban, ha kevesebb gyermek születne. Orbán esztelennek nevezte ezt a zöld érvelést.

A kormányfő szerint a teremtés rendje alapján az ökoszisztémának az ember nem ellenfele, hanem része. Nem szabad szembe álíltani a kettőt egymással, inkább értelmesen kell kijelölni az egyre növekvő számú emberiség helyét az ökoszisztémában, mondta.

Szerinte a családtámogatási rendszer eredményességében akkor érhető el a fordulópont, ha a gyermeket vállalók garantáltan jobb életszínvonalon élnek, mintha nem vállaltak volna gyermeket.

"Ezt a pontot keressük, ezt akarjuk elérni, itt fog átbillenni majd a magyar családtámogatási rendszer, de egyelőre még nem tartunk itt, ehhez még jó néhány év kitartó munkájára lesz szükségünk" – mondta.

A magyar családpolitika alapjaként azt nevezte meg, hogy minden gyermeknek joga van apához és anyához. Orbán szerint a család és a gyermek nem más, mint a nemzeti közösség biológiai újratermelésének előfeltétele. A miniszterelnök szerint az alkotmány védi a magyarokat a családellenes nemzetközi szervezetek, NGO-k, hálózatoktól, így azok nem tudnak behatolni a magyar állami döntéshozatalba.

Kijelentette, hogy Magyarországon tíz év alatt kétszeresére növelték a családoknak juttatott költségvetési támogatást, és eszögezte, hogy a családtámogatási juttatásokat össze kell kötni a munkavállalással, a gyermekeknek nyújtott támogatásokat pedig össze kell kapcsolni a szülői kötelességek teljesítésével.

Kereszténységen alapuló családpolitika kell Orbán szerint, ehhez pedig szövetségesek is kellenek, ilyen Szerbia és Csehország. A két ország kormányfői jelen voltak a Várkert Bazárban megrendezett konfeerencián. Ausztráliát kiemelten jó példának nevezte családpolitikai szempontból. Kijelentette, hogy az osztrákoknak is "szurkol", az "olasz felfordulás" pedig akár úgy is alakulhat, hogy az "nekünk jó legyen". Mindkét országban kormányválságot okozott a közelmúltban, amikor kiesett a radikális jobboldal a kormánykoalícióból. "Ki kell tartani" – mondta a miniszterelnök.

Miért fogy a magyar?

Orbán szerint a népességfogyás oka a két világháború iszonyatos embervesztesége, amelyből a mai napig nem sikerült talpra állni.

(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a III. Budapesti Demográfiai Csúcson a Várkert Bazárban 2019. szeptember 5-én. - Koszticsák Szilárd / MTI)