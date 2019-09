Drágulhat a Pick-szalámi a sertéspestis miatt

A disznóhús árának robbanásszerű növekedését okozta április óta az, hogy a távol-keleti piacokon az afrikai sertéspestis terjedése miatt jelentős mennyiségű állatot kellett levágni. A hiány elszívja az alapanyagot a biztonságos európai piacokról – mondta a hvg.hu-nak Sutka László, a Pick Szeged Zrt. megbízott vezérigazgatója.

A Pick a Bonafarm csoport tagja, és legfontosabb forrása a mohácsi vágóhíd, azért külföldről is hoznak be sertéshúst. Ráadásul a Bonafarm cégei közötti kereskedelem is piaci áron történik, a magyar árak pedig szintén követik az európait (és a mohácsi MCS Vágóhíd Zrt. még ennek ellenére is veszteséges). Sutka László azt mondta, vannak olyan alapanyagok, amelyek ára 20-30, de akár 40 százalékkal is nőtt márciushoz képest.

A Pick egyébként a jövő év elején új telep építésébe kezd Szegeden. A várhatóan két év alatt felépülő üzemben penészes szárazárukat (szalámi, kolbász) készítenek majd. Jelenleg a szegedi gyárban előállított 40 ezer tonna termék negyede a Pick vagy Herz téliszalámi, az árbevételnek azonban a felét adja ez a termékcsoport.

A sertéspestis hivatalosan nincs jelen a magyar házisertésállományban, de gyanúja miatt már el kellett altatni több telepet.