Már most fojtogatja a piacot a kedvezményes lakásáfa kifutása

A kedvezményes újlakás-áfa kifutása keményen érezteti a hatását az építőiparban: az idei első félévben összesen 127 milliárd forintot tett ki az új projekteket regisztráló Aktivitás-Kezdés mutató, ami 40 százalékos csökkenést jelentett 2018 mindkét félévéhez képest – derül ki az EBI Építésaktivitási Jelentésből, amit a Portfolio ismertetett.

Az eredmény nem meglepő, hiszen egy 2019-ben elindított beruházás befejezésére az idei évben már valószínűleg nincs lehetőség, és sok projekt nem is rendelkezett még 2018. november 1-e előtt végleges építési engedéllyel, vagyis már csak 27 százalékos áfakulccsal lehet majd eladni az ezekben található lakásokat.

A jóval magasabb árszint mellett azonban kérdéses, hogy lehet-e vevőt találni, hiszen a fejlesztők vélhetően nem tudják lenyelni az áfakulcs növekedésével járó többletterhek jelentős részét, vagyis sokan inkább a fiókban hagyhatják a terveiket.

A befejezett beruházások összértékét mérő EPI Aktivitás-Befejezés mutató emelkedését is hiába várták mostanáig az elemzők, a befejezett projektek összértéke 2019 első felében még alacsonyabb is volt, mint 2018 júliusa és decembere között. A jelenség hátterében több tényező húzódhat meg: egyrészt a munkaerőhiány miatt csúsznak az építkezések, másrészt ezeket a lakásokat 2023-ig 5 százalékos áfakulcs mellett lehet értékesíteni, így nem is kell annyira sietni a befejezésükkel. Az idei év első 6 hónapjában 124 milliárd forint értékben készültek el társasházi lakásépítési munkák.

Ingatlanpiaci szakértők szerint évi 25-30 ezer új lakás építésére lenne szükség országosan, ám a kedvezményes áfa kifutása után ehelyett csak úgy évi ezer épülhet.