Villapark és szálloda épülhet Balatonszemesen a tóparti kemping helyén

A balatonszemesi kemping helyén luxusszálloda és 96 lakásos villapark épül, a zöldterület megszüntetését az új Balaton-törvény teszi lehetővé a főépítész szerint – írja a 24.hu.

A helyi képviselő-testület augusztus 8-ai rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből derül ki, hogy a beruházó és az önkormányzat csak a Balaton-törvény hatálybalépésére várt azzal, hogy megkezdjék a szemesi Vadvirág kemping beépítését. A településrendezési terv módosításának már tavaly nekikezdtek, de ekkor még a törvény nem tette lehetővé a zöldterület megszüntetését. Most már igen, így az ülésen gyorsan meg is szavazták a beépíthetőség megnövelését (15-ről 35 százalékra) és a a kemping kiemelt fejlesztési területté nyilvánítását. A kieső zöldterület pótlására a képviselőtesület egy kéthektáros területet választott ki, ahol strand és fürdőház nyílik.

A Vadvirág kemping, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó Balatontourist üzemeltet, idén még kinyitott, de a helyén a Cape Town Real Estate Zrt. projektje fog megvalósulni.

Bár a Balaton-törvény kimondja, hogy a part nem építhető be lakásokkal (vízparti kemping területén kereskedelmi célú szállásférőhely, vendéglátó épület és pihenést, testedzést szolgáló építmény helyezhető el), a tervezett villapark minden bizonnyal annak minősül. Ezt azért lehet megcsinálni, mert a jogszabály tartalmaz egy olyan kiskaput is, amely szerint kempingek területét más célra is igénybe lehet venni zöldterületként legfeljebb 3 százalékos beépítettséggel vagy „különleges strand települési területfelhasználási egységként” – írja a 24.