Már egy rakás divatcég nem hajlandó brazil marhabőrt vásárolni

Néhány más vezető divatcéghez hasonlóan a Hennes & Mauritz (H&M) svéd lánc is bejelentette, hogy felhagy a brazil bőr vásárlásával – írja az MTI.

A Zara (Inditex) után a világ második legnagyobb ágazati vállalata azt közölte pénteken, hogy ezzel is ösztönözni kívánja a marhatartás csökkentését az országban. Brazília évente kb. 200 millió négyzetméter bőrt exportál, ezzel a világ egyik vezető bőrexportőre.

A marhahús és marhabőr iránti kereslet bővülése miatt Brazíliában egyre nagyobb területeken irtják az erdőt és ez is lehet az Amazonasban pusztító erdőtüzek okozója, bár mint írtunk róla, a hús esetében a termelés túlnyomó része a belső piacon fogy el. Az Amazonas-medence erdei egyébként továbbra is égnek, csak most már kevesebb hírt lehet olvasni erről, csak szeptember első két napjában újabb 4000 tüzet regisztráltak, pedig ez az időszak már az égetés kormányzati megtiltása utánra esett.

Nemrég a Vans és a Timberland cipők gyártója döntött úgy, hogy nem vesz brazil bőrt. A H&M döntésétől ugyanakkor nem kell az esőerdők megmenekülését várni, a legfrissebb (2017-es) adatok szerint fast fashion lánc termékeinek kevesebb mint 1 százaléka készült bőrből.