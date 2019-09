Kábelrengetegben várják a lakók, hogy a lakásuk az övék legyen

Rendőrségi feljelentések lettek a Veresegyházon épülő Gyermekliget lakópark első üteméből, ahol csaknem száz lakás vásárlója van hosszú idő óta bizonytalanságban afelől, hogy a részben vagy egészben kifizetett ingatlanok végül valóban a tulajdonukba kerülnek. A beruházó szerint azonban minden rendben lesz, több lakó és a finanszírozó azonban már feljelentést tett, amire a beruházó is feljelentéssel reagált.

A veresegyházi Gyermekliget I. körüli helyzet a projektet finanszírozó Travill Invest Zrt. és az építtető TP Komplex Zrt. vitájából fakad, de függetlenül attól, hogy kinek van igaza, a következmény mégiscsak az, hogy

a lakók részben vagy egészben fizettek a lakásokért, de a négy épület lakásaira nincs használatbavételi engedély, emiatt

a hitelből vásárló lakók hitelfolyósítása akadályokba ütközik,

akik már kényszerűségből ott laknak nem kaphatnak lakcímkártyát,

a lakásaikra biztosítást nem köthetnek,

a tulajdoni lapon – ha egyáltalán rajta vannak – nem a lakások, hanem a telek egy bizonyos hányadának tulajdonosaiként jelennek meg széljegyen.

Eközben a házak hiába vannak közel a készhez – elvégre sokan laknak is benne –,

a lépcsőházban lógnak a kábelek, meleg víz csak folyosóra helyezett bojlereken keresztül jön a lakásokba, ami után ipari áram díját fizetik a beruházó cégének.

Ez másfélszerese a lakossági áram árának. A közművek jogi rendezése nem lehetséges a lakásoknál a használatbavételi engedély megszerzéséig. A lakók szerint a helyzet átláthatatlan, és kiszolgáltatottakká teszi őket, még akkor is, ha nem kéri tőlük a cég a teljes közös költséget. Igaz, a lakók szerint karbantartás, locsolás, lépcsőházi világítás nincs is folyamatosan.

A kábelekkel kapcsolatos „áldatlan állapotok” – ahogyan Veresegyház „örökös” polgármestere, a települést 53 éve irányító Pásztor Béla fogalmazott egy fél évvel ezelőtti lakógyűlésen – már csak egy hónapig tartanak, legalábbis erre tett ígéretet a beruházó céget irányító Gábor Csaba. Az időnként kigyulladó kábelek azonban továbbra is ott lógnak.

Több lakó közölte, hogy érdekmúlás miatt a cég szerződést bontott több vásárlóval, és a befizetett előleget nem fizette vissza teljes egészében. Sőt van olyan vásárló, aki – miután befizette a 20 százalékos vételárrészt – azzal szembesült már más él az ingatlanjában.

Ha fizetett is, még nem tulajdonos

A 2016 novemberében indult beruházás körüli helyzet leegyszerűsítve a következő volt az első vevők szempontjából: előszerződést kötöttek az eladóval – a TP Komplex Zrt-vel – a lakás megvásárlására, befizetve egy 500 ezres tételt, majd ezután végleges szerződést kötöttek és azóta részben vagy egészben kifizették a vételárat. Az összeg a szerződés szerint a Travill Invest Zrt. számlájára került, ugyanis ez a cég biztosította a beruházónak a kétmilliárd forintos hitelt egy 2017 elején kötött szerződés alapján. Ezeknek a vevőknek a helyzete a legegyértelműbb, ám a Travill Invest szerint ilyenből fájóan kevés van, alig egy tucat, a fennmaradó bő nyolcvan lakás vevőjének esetében jóval bonyolultabb a kép.

2017 vége felé a vevők azzal szembesültek, hogy a lakások építése csúszik, de a pár hónapos elmaradás „még belefért” – mondta egy vevő. Az építkezés azonban sehogyan sem jutott el a használatbavételi engedélyig, a vevőknek újabb és újabb időpontokat adott meg a beruházó. Az idő előrehaladtával egyre több vevő jelentkezett, hogy nem tud tovább várni, így mostanra a négy tömb legtöbb lakásában már laknak, továbbra is várva a használatbavételi engedélyre és arra, hogy hivatalosan is a konkrét lakások tulajdonosaivá váljanak. Az ehhez képest már a kisebbik gond, az ígért termálfűtés sem épült ki.

Az sem erősítette az átláthatóságot, hogy 2018-ra a TP Komplex mellett egy újabb, szintén Gábor Csaba érdekeltségébe tartozó cég jelent meg a projektben tulajdonosként, az Ecomont Trade Kft., amely később eladóként kötött szerződést a vevőkkel. (Volt olyan vevő, aki az előszerződést még az előbbi, a véglegest már az utóbbi céggel kötötte.) Ez még önmagában nem lett volna gond, de a befizetett pénzek ezután nem a korábbi számlára, a Travillhoz, hanem a Gábor Csaba érdekeltségi körében lévő Ecomont Trade-hez kerültek.

Ebből azonban a vevők számára is nyilvánvaló konfliktus támadt a beruházó és a finanszírozó Travill Invest között, ami addig jutott, hogy a Travill Invest 2018 elején felmondta a hitelfolyósítási szerződést, visszakövetelve az addig kifizetett, kétmilliárd forintos hitelt, amely azóta a kamatokkal 200 millió forinttal hízott. A cég végül néhány hónapja feljelentést is tett:

A rendőrség közlése szerint csalás bűntettének gyanújával folyik nyomozás ismeretlen tettes ellen. Közben több vevő is feljelentést tett és újabbak készülnek erre.

A Travill képviselője szerint a cég utólag értesült arról, hogy a megállapodás ellenére a vevők által befizetett összegnek csak egy része került a számlájára, a többit a vevők vagy a TP Komplexnek, vagy az Ecomont Trade Zrt-nek fizették.

A Travill Invest szerint az ügy hatósági kivizsgálása azért is lenne fontos, mert közben készül a Gyermekliget II. és ott már kötik az adásvételi szerződéseket, miközben a Gábor Csaba érdekeltségeivel szemben végrehajtást is indított a Travill. Az egyik érintett cégnél – végrehajtás során – néhány gépjárművet is elárvereztek, Gábor szerint 50-60 millió, a Travill szerint csak harmadakkora értékben.

„A Gyermekliget II. esetében a Travill Invest nem finanszírozó, de jelzálog van bejegyezve arra a területre is a kétmilliárdos hitel fejében. Erről egyébként – tudomásunk szerint - az Ecomont Trade tájékoztatja is az új vevőket, így aki ott vesz ingatlant – azaz finanszírozza közvetlenül az építkezést –, már tisztában van azzal, hogy mit vállal, kérdéses azonban, hogy teljes körű-e ez a tájékoztatás” – közölték a cégnél.

„A hatóságokban bízunk, abban, hogy érdemben kivizsgálják az ügyet” – mondta egy neve elhallgatását arra hivatkozva kérő lakó, hogy félnek az esetleges retorzióktól és a durva hangnemű fenyegetések betartásától.

A lakó elmondása szerint hiába fordultak a használatbavételi engedély ügyében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz, a közművekkel kapcsolatos kifogásaikkal a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztályához, előbbi a jegyzőhöz, utóbbi a beruházóhoz, végső esetben polgári pert javasolva a bírósághoz irányította őket.

„Legutóbb egy általános tájékoztatóban

a beruházó október 30-i dátumot ígért a használatbavételi engedélyre, azzal, hogy ehhez a lakáshitelesek kiegészítésként fizessék be a hitel összegének öt százalékát”

– mondta egy vevő. „A kiszolgáltatottságot csak hatósági közbelépés szüneti meg, ezért bízunk nagyon egy alapos vizsgálatban.

Használatba vételi engedély vs. jelzálogtörlés

A lakók első körben azt szeretnék elérni, hogy kapjanak az épületek végre használatba vételi engedélyt. „Ennek az egyedüli akadálya jelenleg én vagyok” – mondta Gábor Csaba a már idézett lakógyűlésen és ezt lényegében fél évvel később az Indexszel beszélgetve is fenntartotta. Szerinte ugyanis a lakók érdekében áll, hogy a Travillal folyó elszámolási vita előtt ne albetétesíthessék a lakásokat.

„A használatbavételi engedély megszerzéséhez le kell zárni az elektronikus építési naplót, ezt én tudom megtenni.” A lakások ezután képviselnek piaci értéket, de az ezzel való kivárás „az egyetlen eszközünk, hogy a lakók érdekeit védjük a Travill támadásával szemben.”

A kaotikus kábeleket, az ideiglenesen folyosón elhelyezett villanybojlerekkel biztosított meleg vízzel kapcsolatban Gábor elismerte, hogy „hátra van egy 47 milliós munka”, de ez az eddig ráfordított 1,5 milliárdhoz képest elenyésző „ezt be is fejezzük, de most nem erre fordítjuk a kapacitást.”

Méghozzá azért nem, mert állítása szerint a Travill Invest Zrt. tulajdonosa nem megállapodni akar, hanem rátenni a kezét a 2 milliárdos jelzáloggal terhelt ingatlanokra, amelyek összértéke 3,5-4 milliárd forint.

De nem volt mindig ilyen a viszony.

„2013-ban még nem volt hitelbőség, akkor kezdtünk a Travillal dolgozni. 14 százalékra vettünk fel hitelt, a Travill Invest tulajdonosa látta, hogy ez jó üzlet” – mondta Gábor Csaba, megjegyezve, hogy a céggel a polgármester hozta őt össze. A Travill ugyanis már hosszú idő óta ad hitelt a településnek, olykor milliárdos összeget, jelenleg 400 millió forint körüli hitele áll fenn. Pásztor Béla polgármester korábbi nyilatkozata szerint a Travill Invest és az önkormányzat kapcsolata mindig harmonikus volt.

Gábor szerint az általa kezelt projektek 2017-ig kisebb hiteleket kaptak a Travilltól, akkoriban semmi sem árnyékolta be a munkakapcsolatot. A változás a kétmilliárdos hitelmegállapodáskor állt be: a Travill Invest tulajdonosa ugyanis – „látva, hogy itt jó üzletről van szó” – 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a TP Komplexben, és ez a helyzet állt fenn a forgóeszköz-finanszírozási szerződés megkötésekor is, ami Gábor Csaba szerint szabálytalan.

„Vilmányi rájött, hogy hibát követett el, ezután próbálta meg tönkretenni a TP Komplexet, ez vezetett a hitelszerződés felmondásához is. A felmondást mi vitatjuk, ez miskolci bíróságon van tárgyaláselőkészítő szakaszban egy éve” – mondta Gábor. Elmondása szerint a hibát felismerve cégben lévő tulajdonrészétől megszabadult, de mindent megtesz azért, hogy megszerezze a vagyont.

„2017-ben Vilmányi Kiss László vételi ajánlatot is tett a TP Komplexre, egyetlen forintos áron” – mondta Gábor Csaba, ezzel is jelezve a cégre irányuló támadást. A Travill Investnél egyértelműen közölték: ilyen ajánlatot Vilmányi sosem tett és sem közvetve, sem közvetlenül nem volt tulajdonosa a TP Komplexnek. (Nem látható a céginformációs oldalakon sem nyoma annak, hogy Vilmányi a cég tulajdonosa lett volna.)

Gábor a tartozást nem vitatja, azt viszont igen, hogy a vevők pénzét megpróbálta volna elrejteni a Travill Invest elől. „Napi kapcsolatban voltunk, minden szerződésről előzetesen értesültek.”

Gábor szerint a Travill Invest nem hajlandó semmilyen tárgyalásra, pedig az elszámolás könnyen rendezhető lenne: ehhez az kellene, hogy a Travill Invest kiadja a jelzálogtörlésre vonatkozó előzetes hozzájárulást a vételárat kifizető, végleges szerződéssel rendelkező vevőknek, ekkor Gábor már hajlandó lenne mindent megtenni a használatbavételi engedélyért, így lehetővé válna több vevő már elbírált hitelének folyósítása és a Travill hamar a pénzéhez jutna, és a lakók is végre valóban az általuk megvett lakások bejegyzett tulajdonosaivá válnának.

Lakóház helyett piramis épül?

„Nem tudom, mi a szándéka Gábor Csabának. Várjuk a nyomozás végét, hogy kiderüljön, mire ment el az építkezésre szánt pénz. Összetett a helyzet, sok mindent mi sem tudunk, minden héten új dolgok jönnek elő, visszaélések gyanúja merült fel” – mondta a Travill Invest képviselője, aki szerint az adós által indított időhúzó perek nem oldják meg a problémákat.

„A lakókat megértem, mindenki szeretné ha a helyzet mielőbb rendeződne, de ez nem rajtunk múlik, függetlenül attól, hogy Gábor Csaba a Travillra mutogat” – a cég képviselője szerint azonban könnyen igazolható, hogy a cég nem tartott vissza pénzt, finanszírozta az építkezést, még azután is, hogy Gábor 2017 szeptemberében „emelt hangon követelt még 300 milliót, hogy befejezze az építkezést.” Ebből 150 milliót hívott le, utána azonban megint leállt, majd közölte, hogy a befejezéshez további 350 millióra van szüksége, annak ellenére, hogy a Travill a szerződésekben vállalt kötelezettségeit maximálisan teljesítette, a vállalása szerinti finanszírozással.”

A Travill egy utolsó, 2018 januári megbeszélésen a további finanszírozást is vállalta volna, ha az önkormányzat valamilyen módon garanciát nyújt a beruházásra. Gábor szerint ez eleve lehetetlen kérés volt, a Travill képviselője szerint nem lett volna törvényi akadálya, de nem jutottak el addig, hogy írásos ajánlatukra érdemi választ kapjanak, így maradt a hitelszerződés felmondása 2018 februárjában. „A végrehajtás érvényesítése sok mindentől függ” – ám a Travillnál nem látnak esélyt arra, hogy az adósok megnyugtatóan rendezni tudnák a tartozást."

Ezzel szemben Gábor Csaba szerint a helyzet megnyugtató, mert ingatlanfedezete jóval nagyobb értékű, mint a hitel, és ha elkészül az önerőből – azaz az új vevők közvetlen finanszírozásából – épülő Gyermekliget II, akkor ki tudja fizetni a Travillt akkor is, ha egyébként a cég nem akarna megegyezni, így mindenképp le tudja vetetni a jelzálogot a vita tárgyát képező Gyermekliget I-ről és a többi ingatlanról.

A Travill képviselője szerint azonban épp ez az érvelés mutatja, hogy Gábor csak újabb és újabb cégekkel elindított újabb projektekkel menekül előre, próbálva betömködni a korábbi beruházásokban keletkezett lyukakat, de azok végül egyre nagyobbak lesznek.

A Travill Investnél úgy látják, hogy az sem igaz, hogy a TP Komplexszel való együttműködés – amely a Travillal korábbi, mint Gábor megjelenése az ügyletben – zökkenőmentes lett volna. Valójában két korábbi projekt befejezése került veszélybe, amikor Gábor közölte: azokat ő önerőből megoldja, ha a Travill finanszírozásában belekezdhet a Gyermekliget I-be. „Ha ez nem történt volna meg, most azokról az építkezéseknek sorsáról lenne szó” – közölték a Travillnál, ezzel is utalva arra, hogy szerintük Gábor afféle adósságpiramist építhetett, amelyet – vélhetően – egy idő után újabb projektekkel és hitelekkel sem fog tudni fenntartani.

„Ha úgy van, ahogy Gábor állítja, hogy 800 lakást felépített, miért nem látszik ez a cégei eredményeiben? Ha ennyi beruházás nem hozta egyenesbe, mitől tudna most mindent kiegyenlíteni a Gyermekliget II-ből?” – vetette fel a Travill képviselője.

Mi lesz a lakókkal?

Ez a legégetőbb kérdés. Azoknál a helyzet egyszerűbb, akik kizárólag a Travillnak fizettek. Azoknál, akik a TP Komplexnek fizettek, bonyolultabb a képlet. Akik pedig az Ecomont Trade-nek, még bizonytalanabb, hiszen azzal a finanszírozó semmilyen jogviszonyban nincs – hangsúlyozzák a Travillnál, megjegyezve, hogy elsődleges céljuk azokkal a vevőkkel jóhiszeműen elszámolni, akik feléjük a teljes vételárat teljesítették.

A jelzálogjog törléséhez való előzetes hozzájárulást három lakás esetében ki is adták, többnél azonban nem, mert egyrészt hozzájuk nem folyt be több lakásnál a teljes vételár – vagy a teljes önrész, amely után számíthatnak a hitel folyósítására, másrészt – a Travill Invest Zrt-én kívül álló okokból - elmaradt a lakások albetétesítése, amely akadálya a földhivatali törlésnek.

Egy lakás vásárlása egy magánszemély életében a legkomolyabb ügylet, már az előszerződést is érdemes lett volna ügyvédhez vinni aláírás előtt. (Sokaknak sokáig csak előszerződésük volt úgy, hogy a lakás árának számottevő részét már kifizették.) „Az értékesítés nem a mi feladatunk volt. Hozzánk hiába fordul tájékoztatásért olyan vevő, akiről nem is tudunk, akinek a szerződését nem is láttuk” – mondta a Travill képviselője. „Aki harmadik félnek fizetett, annak végképp nem tudom felmérni a helyzetét, ezért kell ügyvédhez fordulniuk, hogy mindannyian reális válaszokat kapjanak.”

(Borítókép: Pavel Bogolepov / Index)