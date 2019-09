Nem volt megfelelő ajánlat, érvénytelen lett egy 100 milliárdos paksi tender

Érvénytelen lett a Paks 2 biztonságos működését felügyelő, az úgynevezett irányítástechnikáról szóló tender, ezért újat kell kiírni – írja a Direkt36 az orosz Roszatom honlapján megjelent dokumentum alapján.

A lap felidézi, hogy a több mint 100 milliárd forintba kerülő közbeszerzés a projekt kezdete óta éles konfliktust okozott a megrendelő magyar fél és a bővítést végző oroszok között. A magyar kormány nyugati beszállítót akart, mert velük a jelenleg működő paksi atomerőmű felújítása során is jól tudtak együttműködni, ráadásul az idegen informatikai behatolások elleni védelmet is jobban tudná garantálni egy nyugati beszállító. Az oroszok viszont maguknak akarták volna ezt a munkát.

A Roszatom oldalán megjelent dokumentum szerint a még versenyben lévő német-francia csoportot és a dél-koreai konzorciumot is kizárták. Ennek oka az volt, hogy a két konzorcium nem nyújtott be olyan referenciáról szóló igazolást, amelyet a pályázatot kiíró és lebonyolító Roszatom elvárt. Korábban már kizárták a harmadik jelentkezőt, a brit Rolls-Royce és orosz tulajdonú Skoda JS konzorciumát is.

Így végül egyetlen jelentkező sem maradt versenyben, érvénytelen lett a beszerzés.

Emiatt valószínűleg új tendert kell kiírni.