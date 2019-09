Eredetileg 11 milliárdot szántak a zánkai táborra, de Mészáros gyerekei 17 milliárdból újítják fel

Hivatalos: Mészáros Lőrinc és gyermekei tulajdonában lévő Fejér-BÁL Zrt. nyerte a zánkai Erzsébet-tábor felújítására kiírt pályázatot, írja a Hvg az uniós közbeszerzési értesítő alapján. A cég a zalakarosi Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.-vel konzorciumban 16,8 milliárd forintért vállalta el az egykori úttörőváros több mint fél éve csúszó felújítását. A hírről a Magyar Hang számolt be először.

A zánkai tábort korábban teljesen körbezárták, a tábor területén lévő Egry József Szakgimnáziumnak is el kellett onnan költöznie és a kikötőből is kirúgták a bérlőket. A fonyódligeti Erzsébet-tábor pedig egyelőre magára hagyva áll, fölverte a gaz, bár az üzemeltető alapítvány kapott 13,5 milliárd forintot, hogy hátrányos helyzetű gyerekeket üdültessen ott. Ennek a tábornak a felújítására is írtak ki közbeszerzést, de ezt eredménytelennek nyilvánították.

A Fejér-BÁL Zrt.-ben a három Mészáros gyerek, Mészáros Beatrix, Homlok-Mészáros Ágnes és ifj. Mészáros Lőrinc egyenlő arányban tulajdonos, az ő nevük kezdőbetűjéből jön ki a BÁL a cég nevében. Azért a gyerekek az idősebb Lőrincnek is hagytak egy kisebb tulajdonrészt.

A Forbes múlt héten adta ki az idei, családi vállalkozásokat rangsoroló listáját, ebből derült ki, hogy a Mészáros-család áll az élen. A hozzájuk tartozó vállalatcsoport akkora növekedést tudott egyetlen év alatt felmutatni, mint korábban senki. A lap 353,4 milliárd forintra becsülte a teljes Mészáros portfólió értékét.