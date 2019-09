Újra jönnek az uniós források, de ez nem volt ingyen a kormánynak

Az elmúlt héten elképesztő nagy összegben, 500 milliárd forint értékben utalt uniós támogatásokat a magyar államnak az Európai Bizottság. Ez nemcsak azért érdekes, mert ekkor összegben ritkán utalnak egyszerre EU-s pénzeket, hanem azért is, mert a Portfolio.hu cikke szerint azt jelzi, hogy a magyar kormány rendezte az uniós pályázatokkal kapcsolatos vitáit a bizottsággal. Mindez nem volt ingyen, sok tízmilliárdos büntetéseket vállalt be ezért a kormány, de még így is olcsóbban megúszta, mint arra számítani lehetett. A pontos összeget nem lehet tudni, de a portál információi szerint

50 és 300 milliárd forint közötti büntetést vállalt be a kormány,

vagyis ennyi, eredetileg uniós pénzből finanszírozni tervezett pályázat számláit nem adták le Brüsszelnek, így ezeket a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből finanszírozta. Korábban az a hír keringett, hogy akár 500 milliárd forintról is le kell mondania a magyar kormánynak. Az elmúlt hetekben több elszámolási vitát is sikerült így csendben rendezni cserébe azért, hogy újra utaljon pénzt az EU:

Augusztus végén lezárult a magyar audithatósági rendszer ellenőrzése, amely azt vizsgálta, hogy vannak-e rendszerszintű problémák az uniós pénzek elosztását ellenőrző magyar intézményekkel. Ha azt állapította volna meg a vizsgálat, hogy ezzel baj van, akkor valószínűleg semmilyen uniós számlát nem tudott volna Brüsszelbe küldeni a magyar kormány.

Szintén nyár végén lezárult a vízügyi keretközbeszerzésekről szóló, évek óta húzódó vita, amely arról szólt, hogy gyanúsan zártak ki óriási, 70 milliárdos vízügyi pályázatokból egyes szereplőket. Ebben a projektben 25 százalékos büntetést vállalt be a kormány, ami 52 milliárd forintot jelent, vagyis ennyi pénzt végül nem fizetett ki utólag az EU a projektre.

Számos más ügyben is vita volt, ezekre a Portfolio információi szerint egyfajta átalánykorrekcióként 10 százalékos büntetést vállalt a kormány, vagyis több tízmillió frintról mondott le.

A nemrég a magyar államnak küldött pénz olyan projektekre jött, amelyeket már saját pénzből kifizetett saját forrásból, vagyis már megvalósult projektek utófinanszírozásáról van szó. Érdekesség viszont,

a rekordgyenge forint miatt most jól jár az állam,

hiszen az euróban utalt támogatás most többet ér forintban, mint ért volna, ha nincs vita és már korábban utalja a pénzt a bizottság.