Magyarországot is érinti a német energiapiac nagy átalakítása

Zöld utat kapott az EU-s trösztellenes felügyeleti szervektől, hogy az E.ON energiaszolgáltató felvásárolja a rivális Innogy teljes hálózatát és kereskedelmi egységeit az RWE-től, a felvásárlás át fogja rajzolni a német energiaszektort, írja a Reuters.

Az Európai Bizottság azzal a feltétellel hagyta jóvá a felvásárlást, ha az E.ON eladja bizonyos érdekeltségeit Németországban, Csehországban és Magyarországon. A Bizottság szerint ebben a három országban sérülhetne a verseny, az E.ON már előre számolt ezzel és még a nyáron bejelentette, hogy hajlandó túladni a kelet-európai érdekeltségeinek egy részén.

Emellett most abba is beleegyezett az energiaóriás, hogy az elektromos fűtés és az e-autó töltőállomások üzemeltetését is készek visszavágni Németországban, hogy megfeleljenek az EU trösztellenes elvárásainak.

Az RWE megtartja az Innogy megújulóenergia részlegét. Az Innogy feldarabolása a legfontosabb változás a német energiapiacon azóta, hogy az ország felpörgette a nukleáris energia felszámolását.