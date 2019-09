Magyarországon bedőlt a világhírű újrahasznosító cég

Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttműködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész világon több mint 250 újság kiemelten foglalkozik a klímaváltozás témájával.

A cigarettacsikkek újrahasznosítására indít programot az V. kerületi önkormányzat és a Terracycle Magyarország Kft. A kerület polgármestere, alpolgármestere és a Terracycle vezérigazgatója a kerületi Csendes kávézóban tartott sajtótájékoztatót, ahol elmondták, tucatnyi étterem, szórakozóhely és szálloda csatlakozott az akcióhoz, ezeken a helyeken már novemberben külön csikkgyűjtőt helyeznek el, aminek a tartalmát a Terracycle elszállítja, és újrahasznosítja.

A csikkek mérgező részét elkülönítik, a műanyag szűrőket pedig sterilizálás után megolvasztják, és raklapot, vagy hamutartót készítenek az újrahasznosított műanyagból. Januártól a tervek szerint a vendéglátóhelyekhez csatlakozik az V. kerületi önkormányzat is, és a közterületeken is speciális gyűjtődobozokat helyeznek el, ahonnan a csikkeket a Terracycle rendszeresen elszállítja majd – jelentette be az önkormányzat.

Jól hangzik? ezt a sajtótájékoztatót majdnem 5 évvel ezelőtt tartották, 2014. november 4-én.

A január pedig azt jelenti, hogy 2015 januárjától elérhető a környezettudatos csikkgyűjtés a Belvárosban.

A bejelentésről akkoriban az Index is írt, azonban 2019 nyarán feltűnt, hogy a kerületben semmi nyoma nincs annak, hogy a cigicsikkeket újrahasznosítanák. Ráadásul a www.terracycle.hu cím alatti céges honlap, ahol korábban a csikkgyűjtő akcióhoz toboroztak önkénteseket és vendéglátóhelyeket, már átirányít az újrahasznosító vállalat központi, nemzetközi oldalára.

A csikkgyűjtő programmal kapcsolatban küldtünk kérdéseket az V. kerületi önkormányzatnak, de a megkeresésre hetekig nem reagáltak. Ezért a sajtótájékoztatónak helyet biztosító Csendes kávézóhoz fordultunk, annak idején ők elsők között csatlakoztak a csikkgyűjtő kampányhoz, hátha partnerekként tudnak valamit az újrahasznosító akció megszűnéséről. “A csatlakozásunk után rendszeresen elszállították az általunk naponta összegyűjtött cigicsikkeket, és ezzel el is értünk a történet végéhez, mert egyszerűen vége lett. Egy idő után már nem szállították el. Mi pedig nem gyűjtöttük” – írták. Azt viszont már nem tudták megmondani, hogy mi történhetett.

A Bisnode céginformációs adatbázisából derült ki, hogy az újrahasznosító cég magyarországi leányvállalata 2015 nyarán végelszámolást kért magára. A Terracycle Magyarország Kft. kevesebb mint egy évvel a sajtótájékoztató után megszűnt.

Igény az lenne rá

Pedig a cigarettacsikknél kevés idegesítőbb dolog van. Persze, a világ egyre nagyobb részének a szimpla dohányzás is rohadtul idegesítő, de a csikk még ennél is sokkal rosszabb, mert ezt már a dohányosok sem viselik el. Irtózatosan büdös és irtózatosan büdös dolgok potyognak le róla, megéget, tele van vele minden, az utca, a parkok, az óceán. Évente 4,5 milliárdot dobálnak el belőle világszerte, ez teszi ki az óceánokból és az utcákról összegyűjtött szemét harmadát. A WHO becslése szerint 2014-ben 680 millió kilogramm csikket szórt el az emberiség.

Az Európai Unió Tanácsának főtitkársága 2019 januárban kiadott egy tervezetet, amiben felmerült, hogy a gyártói felelősség elvét szigorúbban kellene szabályozni a dohányipari cégek esetében. Ez azt jelenti, hogy a terméket előállító cég felelős azért, hogy a terméknek minél kisebb legyen a környezeti terhelése azután, hogy elhasználódott. Az EU-ban ezek az elvek a hatályos törvényekben is megjelennek, de az Egyesült Államokban sokkal lazább a szabályozás.

És itt jön a képbe a Terracycle nevű cég, és az alapító-vezérigazgatója, a Budapesten született, de jelenleg az Egyesült Államokban élő Tom Szaky. Az üzletember, aki 2014 őszén az V. kerületi polgármesterrel együtt jelentette be, hogy újrahasznosítja a csikkeket. A Terracycle szóvivője szerint a cég szeret úgy tekinteni magára, mint a gyártói felelősségvállalásról szóló környezetvédelmi szabályok “privatizált változata”.

A Terracycle-t felépítő Szakyt az Index két részes portrévideóban mutatta be, ebben ő mondja el, hogyan csinált dollármilliós üzletet mások szemetéből. Röviden arról van szó, hogy a cégével a nehezen újrahasznosítható hulladék újrahasznosítására specializálódott, és ebben a 2001-es alapítás óta globálisan piacvezetővé vált.

2017-ben Szaky a Bloomberg riportjában arról beszélt, hogy év végére 25 millió dolláros bevételt vár, és ebből 1 millió dolláros nyereségre számít.

Magyar hippi alakítja a globális szemétpiacot

Szaky szerint a papír, a fém és a PET-palack újrahasznosítása nem nagy ügy, hiszen ezeket a hulladékfajtákat piaci alapon is megéri begyűjteni, feldolgozni és más termékek alapanyagaként továbbadni. Őt viszont a szemétnek az a része foglalkoztatja, ami piaci alapon nem hasznosítható újra.

De akkor honnan van a Terracycle profitja?

A cég újítása, hogy a hulladék visszagyűjtésének és feldolgozásának költségeit azokkal a gyártókkal finanszíroztatja meg, amelyek előállították a terméket.

A csikkek újrahasznosításának programját például dohánygyárak finanszírozzák, hogy javítsanak a társadalmi megítélésükön.

A Terracycle-t éppen ezért kritizálják azzal, hogy a tevékenysége csak egy marketingfogás – ráadásul épp a környezetszennyező cégeknek. A példánál maradva: azzal, hogy a cigarettagyártók finanszírozásából újrahasznosítják az eldobált cigicsikkek töredékét, elvonják a figyelmet arról, hogy a dohányipar milyen mértékben szennyezi a környezetet. A Terracycle modelljéből "épp az marad ki, ami a gyártókat leginkább rávehetné arra, hogy a termékeiket újrahasznosíthatóvá tegyék: az erőteljes ösztönző a változtatásra” – írta például a Guardian a cég egyik programjáról.

Mások szerint viszont a vállalkozás az önkénteseket is megszólító akcióival bemutatja, hogy másként kellene hozzáállni a hulladékhoz, és az is vitathatatlan, hogy a cég rengeteg szemetet újrahasznosít, ami a tevékenységük nélkül a szemétégetőben vagy a hulladéklerakóban végezné.

Nálunk nem tudtak pénzt keresni

A magyar hulladékhelyzeten viszont nem tudtak érdemben segíteni, ugyanis két nagyobb, komoly sajtómegjelenéseket is hozó akció után kivonult az országból Terracycle.

A cég a csikkgyűjtés mellett a csokipapírok újrahasznosításáért is kampányt indított. A modell itt is ugyanaz volt, mint máshol, a Milka forgalmazója, a Kraft Foods Hungária Kft. támogatásával begyűjtötték azokat a csokoládé csomagolásokat, amiket a hagyományos szelektív hulladékkezelés során nem tudnak feldolgozni – például azért, mert a csomagolás belseje fémgőzölt, így hiába készül újrahasznosítható műanyagból, a vegyes alapanyag miatt feldolgozhatatlan.

Aki magának teker, az lehet környezettudatosabb Nem mindegyik trafikban lehet kapni, de Magyarországon is forgalmaznak természetes anyagból készülő filtereket, úgyhogy akik maguknak sodorják a cigit, ezzel ki tudják váltani a műanyag (cellulóz-acetát) szűrőt. A barna ökofilter a csomagoláson lévő logó alapján fenntartható, etikus forrásból származó fából készül, amit papírvékony rostszálakra vágnak és formáznak. Ez a szűrő 10-15 év helyett 30 nap alatt magától lebomlik. Ráadásul van vegyszermentes változat is, ami még kevésbé környezetszennyező.

“Mindegyik programunk véget ért, amikor a magyarországi Terracycle beszüntette a gyűjtéseket és a működését” – írta az Index kérdésére Lauren Taylor, a Terracycle kommunikációs osztályának alelnöke.

Ugyanakkor hozzátette, hogy az anyacég, a New Jersey állambeli Trentonba bejegyzett Terracycle a magyar leányvállalat 2015-ös megszűnése óta is jelen van, 30 teljes munkaidőben dolgozó IT-szakembert foglalkoztat Budapesten.

A magyarok aktívan részt vettek a programjainkban, bámulatos gyűjtő akcióink és önkénteseink voltak. Azonban hiányoztak azok a cégek, legyen szó márkákról, vagy akár kiskereskedőkről, amelyek finanszírozták volna a hulladékgyűjtési programokat, és az anyagok feldolgozását. Magyarországon nem tudtunk pénzt keresni

– írta a cég, hozzátéve, hogy bíznak abban, hogy idővel visszatérnek Magyarországra, de konkrét terveik nincsenek az újabb piacra lépésről, ebből úgy tűnik, hogy Magyarországon egyelőre határozatlan ideig megoldatlan marad a cigicsikkek újrahasznosítása.

Időközben az V. kerület is válaszolt a kérdéseinkre. Megerősítették, hogy a Terracycle kivonult a hazai piacról, másik vállalkozásról pedig nincs tudomásuk, ami cigarettacsikkek újrahasznosításával foglalkozna. Hozzátették, hogy a kerület "továbbra is elkötelezett mind a környezettudatosság, mind a Belváros tisztaságának fenntartása mellett, ezért a speciális cigarettacsikk gyűjtő edények továbbra is elérhetőek az V. kerületben". De a beledobált csikkeket már nem hasznosítják újra.