Tovább romlott Dél-Korea és Japán kapcsolata

Dél-Korea eltávolította Japánt a megbízható kereskedelmi státusú partnerek listájáról, tovább rontva ezzel a két ország feszült viszonyán. A Yonhap dél-koreai hírügynökség jelentése szerint a kereskedelmi minisztérium szerdai hatállyal távolította el Japánt megbízható kereskedelmi partnerei közül és helyezte át egy köztes csoportba.

Dél-Korea megbízható kereskedelmi partnereinek listáján az a 29 ország szerepelt, amelyekre minimális kereskedelmi korlátozások érvényesek, gyorsított eljárással kapják meg a kereskedelmi engedélyeket.

Azzal, hogy köztes csoportba került Japán, a "stratégiai javakat", azaz polgári és katonai célra egyaránt felhasználható árucikkeket termelő dél-koreai vállalatoknak a korábbinál több papírmunkát kell elintézniük, ami lassítja az exportengedélyek kiadását.

Dél-Korea ezzel a döntéssel arra reagált, hogy Japán augusztus 28-i hatállyal eltávolította Dél-Koreát különleges kereskedelmi státusú partnerei listájáról.

A japán listán 27 olyan ország szerepel, amely gyorsított eljárással vásárolhat katonai célra is felhasználható termékeket Japántól. Dél-Korea az első, amelyet töröltek róla. A lépés azzal jár, hogy Japán nemzetbiztonsági okokra hivatkozva bármikor korlátozhatja bármely, Dél-Koreába irányuló termék exportját. Emellett lassul a katonai célra is felhasználható termékek exportengedélyeinek elbírálása, amely így akár 90 napot is igénybe vehet.

Dél-Korea egy héttel ezelőtt panaszt tett a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) a japán exportkorlátozások miatt.

Dél-Korea szerint a korlátozások ártanak exportfüggő gazdaságának. Szöul azzal vádolta meg Tokiót, hogy fegyvert kovácsol a kereskedelemből, és így vág vissza a háborús időkből kiinduló viták miatt. A japán korlátozások dühödt tüntetéseket és a japán termékek bojkottját váltották ki a dél-koreaiakból.

Japán és Dél-Korea viszonya a háborús kényszermunka kompenzációját övező viták és kereskedelmi nézeteltérések miatt került évek óta nem látott mélypontra.

A két ország viszonya azt követően romlott meg, hogy a dél-koreai legfelsőbb bíróság tavaly arra kötelezett több japán vállalatot: fizessen kárpótlást a Koreai-félsziget 1910-től 1945-ig tartó japán megszállása alatt kényszermunkára kötelezett dél-koreaiaknak. Tokió azzal érvelt, hogy a jóvátételek kérdését lezárták a kétoldalú kapcsolatokat rendező 1965-ös szerződésben. Szöul jelezte, hogy nem avatkozhat bele a polgárjogi ügyekbe, és tiszteletben tartja a bíróság döntését.