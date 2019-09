Az Amazon kitalálta, hogyan lehet az online vásárlásokat is készpénzzel fizetni

Új fizetési módot vezet be az Amazon az online vásárlásoknál, az Amazon PayCode lehetővé teszi, hogy a vásárlók készpénzzel fizessenek a megrendelt dolgokért, írja a CNBC.

Akik arra számítanak, hogy a DVD-olvasóba kell majd betömködni a húszezreseket, azoknak csalódniuk kell, ugyanis arról van szó, hogy vásárlásnál a vásárló kap egy kódot, amivel utána a Western Union egységeinél tudja készpénzben kifizetni a terméket. Ez lényegében a nálunk ismert módszer reciproka, amikor az ember online kifizet valamit, majd elmegy egy átvételi pontra átvenni a terméket.

A fizetési opció már 19 országban elérhető, és most startol el az Egyesült Államokban is. Az Amazon szóvivője elmondta, hogy bár a legtöbben valószínűleg továbbra is kártyával fizetik az online rendeléseiket, de szeretnék lehetővé tenni, hogy azok is tudjanak a netről rendelni dolgokat, akik nem férnek hozzá a banki szolgáltatásokhoz.

A szolgáltatás az Egyesült Államokon kívül amúgy elég váratlan országokban érhető el, úgymint: Barbados, Kolumbia, Costa Rica, Mikronézia, Hongkong, Indonézia, Kazahsztán, Malajzia, Marshall-szigetek, Mauritius, Palau, Peru, Kenya, Tajvan, Tanzánia, Thaiföld és Uruguay. Feltehetően ezek azok az országok, ahol a helyi sajátosságok miatt az emberek előnyben részesítenének egy készpénzes fizetési módot a kártyával szemben.