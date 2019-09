A leggazdagabbak dézsmálják meg az új állampapír hasznát

Rendkívül népszerű a lakosság körében a Magyar Állampapír (MÁP) Plusz elnevezésű lakossági állampapír. A 2000 milliárd forintos eladott állományra mindenki büszke, boldog az ügyfél, az ÁKK, az MNB és még a forgalmazó bankok is. Valójában azonban furcsa, visszaélésszerű gyakorlatok indultak be, és sok a nemzetgazdasági hátránya is a terméknek. Mindezt az ÁKK és az MNB is észrevette.