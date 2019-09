Csányi Sándor kórháza vette meg a Honvédkórház volt épületét

A Csányi Sándor tulajdonában lévő Budai Egészségközpont vásárolta meg az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő árverésén az épületet, amelyben a központ már most is működik - írja a Napi.hu. A Budai Egészségközpont már korábban is jelezte, hogy érdeklődik a Honvédkórház Királyhágó utcai épülete iránt, amelyet 15 éve bérel.

Az épületet végül az MNV online árverésén 4,70 milliárd forintért vásárolta meg a Budai Egészségközpont, pontosabban a Bonitás 2002 Befektető és Tanácsadó Zrt, a cég, amelyen keresztül Csányi Sándor 2017-ben a központ tulajdonosa lett. A Napi.hu úgy tudja, más nem is licitált az árverésen.

Varga Péter Pál, a Budai Egészségközpont alapítója és jelenlegi főigazgatója korábban azt nyilatkozta, hogy ha ők nyernek, akkor nagyszabású beruházások jöhetnek, a tervek szerint az Országos Gerincgyógyászati Központ jelenlegi épülete mellé egy új önálló szárnyat építenek, a tervezett új részlegben egy helyre kerül a műtőblokk, az intenzív osztály és bővül a magánbetegek részlege is.

A Budai Egészségközpont tavaly 7,4 milliárd forint bevételt ért el és 418 millió profitot könyvelt el. A 2000-ben alapított cégnél jelenleg 500 főállású alkalmazott és 300 szerződött partner dolgozik.