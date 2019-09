Nevet vált az Est Média

Korábban az adóhatóság közbeszólt, de most lezárul a folyamat, átment az egyezség.

Sokféle érdekeltsége volt, köztük olyanok is, amelyek a NER miatt lehettek sikeresek.

A tartalom nélküli cég nevét és vezetését is lecserélik.

Delta Technologiesre változik az Est Média neve, a Delta Csoport négy tulajdonos-menedzsere mellett pedig Szlankó János és Hetényi László személyében további két tagot is beválaszthatnak a cég igazgatóságába, közölte a tőzsdén jegyzett cég vasárnap.

Arról már írtunk korábban, hogy a kis tőzsdei cég adásvételi szerződést írt alá a hazai informatikai piac egyik legnagyobb cégével, a Delta-csoport holdingtársaságával, a Deltagroup Holding Zrt.-vel a Delta Systems Kft. megvásárlásáról.

A hazai informatikai piacon láttunk már olyat, hogy egy kis hal megevett egy nagyobbat, de az tényleg egyedülálló, hogy egy zéró forgalmú tőzsdei cég megvesz egy több tízmilliárd forintos forgalmú céget. Itt tehát nem a kis hal ette meg a nagyobbat, hanem a plankton nyelte le a kék bálnát.

Az előterjesztések értelmében pedig most a Delta Csoport négy tulajdonos-menedzserét, Bártfai Zsoltot, Csontos Zoltánt, Hartmann Istvánt és Pércsi Leventét is beválaszthatják a tőzsdei társaság igazgatóságába. További két jelöltet is beválaszthatnak az igazgatóságba, Szlankó János és Hetényi László személyében.

Szlankó János a BME villamosmérnöki karán végzett 1972-ben. A KFKI Rendszerintegrációs Zrt. alapítója, amely az 1990-es és 2000-es évek legnagyobb magyarországi rendszerintegrátora, egyben a T-Systems Magyarország Zrt. elődvállalata.

Hetényi László dolgozott többek között az Interpress Reklám és Kiadó Vállalatnál, valamint a Publicitas-Budapest Kft.-nél. 1998-től az Adbox Reklámszolgáltató Kft., 2018-tól pedig a Communication Technologies Kft. résztulajdonosa.

Az Est Media küzdelméről, életmentéseiről, befektető-kereséséről mi is több ízben írtunk . A cég hol a NAV ellenében az életéért küzdött, hol a tőzsdei spekulánsok bátor vásárlásainak hála egész jó csődegyezséggel menekült, mert attraktív volt a tőzsdei árfolyama.