Minden nyugdíjas megkapta a választások előtti ajándékát

Októberre befejezi a Posta a rezsiutalványoknak nevezett, a nyugdíjasoknak szánt állami ajándékok kézbesítését, írja az MTI a Postára hivatkozva.

A szerencsés nyugdíjasok három darab háromezer forintos speciális utalványt kapnak, ami nem névre szól, bárki fizethet velük. Áram- és gázszámlát lehet vele fizetni, és ha a kedvezményezettnek esetleg nem éri el a 9 ezer forintot az áram- és gázfogyasztása egy hónapban, akkor sincs baj, jövő áprilisig felhasználhatók a csekkek.

Az elmúlt hetekben a megajándékozottak jelentős része már fizetett is rezsiutalvánnyal számlát a postákon. Eddig összesen már több mint 1,4 millió rezsiutalványt használtak fel 4,3 milliárd forint értékben. Összesen nagyjából 2,5 millió ember kapott ilyen rendkívüli jövedelmet a kormánytól.

Most kitett magáért a Posta

A Posta elárulta, hogy négy hét alatt kellett gyorsan kivinnie az ajándékokat. A munka szeptember 2-án kezdődött és szeptember 30-án fejeződött be. A postások naponta átlagosan több mint 130 ezer küldeményt juttattak célba, de többször is előfordult, hogy a naponta több mint 230 ezer utalványt is ki tudtak vinni.

A csekkjeiket döntően kézbesítéskor vették át az érintettek, a teljes mennyiséghez képest alacsony a letétben átvételre várakozó utalványok száma, kevesebb mint 2 százalék. A Magyar Posta tíz munkanapig őrzi az át nem vett küldeményeket, ezt követően visszaküldi azt a Magyar Államkincstárnak. Az ismételt kézbesítést egyébként november 30-ig lehet kérni az Államkincstártól, ha valaki mégis kimaradt volna.