Az Est Media tényleg megveheti a Deltát

Ma még egy rendszerintegrátor cég sincs a tőzsdén, de hamarosan kettő is lehet. A 4iG a T-Systemset veheti meg az év végén, míg az Est Media rendkívüli közgyűlése arról döntött, hogy a társaság életét teljesen átíró Delta-tranzakcióhoz zöld lámpát ad. Most bonyolult adminisztratív lépések egész sora következik, de ha minden jól alakul, az év végére már teljesen új tartalmú részvény forog a BÉT-en.

Sorsdöntő rendkívüli közgyűlést tartott az Est Media Nyrt. A Bank Centerben megrendezett tulajdonosi fórumon a jelenlévő részvényesek voltaképpen arról szavaztak, hogy felhatalmazzák-e a menedzsmentet arra, hogy a vezetés befejezze azt a különös tranzakciósorozatot, amelynek révén egy nehéz helyzetben levő, üres kis tőzsdei cég, egy méretes informatikai csoportként reinkarnálódik.

Nem volt ellenvetés

Már ahogy mi megfogalmaztuk a kérdést, abból is eléggé adódik a válasz, hiszen ki lenne inkább egy nulla értékű, üres cégnek a tulajdonosa, és nem pedig egy informatikai nagyvállalatnak?

Mindezt alighanem így látták az Est Media részvényesei is,

hiszen 90 százalékos többséggel, 10 százaléknyi tartózkodással és nulla ellenszavazattal elfogadták azt a július 30-án bejelentett tranzakciót, amellyel a cég bekebelezi, a több mint 30 milliárd forintos éves árbevétellel rendelkező Delta Csoportot, amely végső soron így megjelenik a tőzsdén.

A váltás napja: december 20.

A tranzakció zárásának határideje december 20, utána a tőzsdei társaság neve Delta Technologies Nyrt-re változik, és a tőzsdei társaság áthelyezi a székhelyét a Delta Csoport irodájába, a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre. A közgyűlés új igazgatósági tagokat is kinevezett, megválasztotta az it tagjának Szlankó Jánost és Hetényi Lászlót.

Előbbi, vagyis Szlankó János nagy név a hazai rendszerintegrációs szakmában, ő volt annak a KFKI Rendszerintegrációs Zrt-nek az alapítója, amely az 1990-es és 2000-es évek legnagyobb magyarországi rendszerintegrátora volt, egyben a T-Systems Magyarország Zrt. elődvállalata.

Utóbbi kevésbé ismert, de ő 1979 és 1988 között a Belügyminisztériumban volt hivatásos tiszt, majd különböző médiaügynökségek vezetőjeként dolgozott. Az informatikában a jó rendőrségi kapcsolatok azért kiemelten fontosak, mert a különböző belügyi nyilvántartások, gépkocsival, iratokkal, vagy idegenrendészettel kapcsolatos adatbázisok olyan hatalmas rendszerek, amelyekhez szállítani jelentős forgalommal és presztízzsel bír.

A 4iG-vel egy piacon

Kisbefektetői szemmel a tranzakció azért is érdekes, mert miközben ma még gyakorlatilag nincsen rendszerintegrátor cég a tőzsdén, hamarosan már kettő is lehet. A 4iG ugyanis megveszi a T-Systemset, az Est Media pedig a Deltát, így két kifejezetten erős ERP-szállító lesz a parketten.

Természetesen a T-Systems jelen formájában, vagyis a Magyar Telekom részeként is a nyilvános piacon forog, de egy Magyar Telekom részvény megítélésében ma még meghatározóbb a távközlési teljesítmény, nem nevezhetjük a részvényt rendszerintegrációs papírnak.

És, hogy miként fognak elférni egymás mellett? Ez még a jövő zenéje, a két cégnek más a mérete, más a fókusza, más a stratégiai célja, de óhatatlanul lesznek érintkezési pontok, lehetnek versenyző helyzetek is.

Technikai lépések

Az elmúlt hónapokban a nagy előre-menekülés közben az Est Media többször is tőkeemelést is érintő tranzakciókat jelentett be, így a részvénytársaság furcsa helyzetben van. jó sok részvénye van, de nem mindegyikkel lehet a tőzsdén kereskedni.

A cégnek minden tőkeemeléséhez (májusban is történt egy, de a Delta megvásárlásához is kapcsolódik majd egy ilyen aktus) összevont tájékoztatót kell készítenie.

Vagyis egészen pontosan nem magához a tőkeemeléshez kell a prospektus, hanem ahhoz, hogy a kibocsátott új részvényeket is be lehessen vezetni a Budapesti Értéktőzsdére.

Egy uniós szabály szerint addig ugyanis nem lehet szabályozott piacra bevezetni egy értékpapírt (immár a kibocsátott mennyiségtől függetlenül), ameddig a tájékoztatót nem hagyta jóvá a Magyar Nemzeti Bank (MNB).