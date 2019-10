Ilyen szélhámosságot Rejtő Jenő sem talált volna ki

Fót városa egyszer már áldozatául esett egy hatalmas pénzügyi átverésnek, a brókerbotránynak, de alig két év múlva egy kamu pályázatíró is letarolta. Történnek ilyen szélhámosságok, de Fóton az a megdöbbentő, hogy a pórul jártak még mindig reménykednek, hogy egyszer majd befolynak az elnyert uniós tízmilliók. A rossz hír azonban az, hogy nem is léteztek azok a pályázatok, amelyeket a város egyesületei elvileg elnyertek.

Vannak olyan szélhámosok, akik hatvanas pulzussal mernek bemondani valami teljességgel hihetetlen ötletet:

Victor Lustig szélhámos kétszer adta el az Eiffel-tornyot ócskavasnak.

Stadler József áfát igényelt vissza Leonardo da Vinci Az utolsó vacsora című freskója után.

Olyan magyar brókercég is akadt, amely egy nem is létező ország államkötvényeit használta fedezetnek.

Mondj valami elképzelhetetlent, biztos, lesz valaki, aki elhiszi!

– vélhetően így gondolkodnak a nagystílű szélhámosok.

A fóti modell

Fót városának különböző szervezeteit, egyesületeit ennél sokkal hihetőbb történettel, uniós pályázatokkal verték át. Ám az itt következő sztori azért egészen különleges, mert egyes, a fejüket homokba dugó érintettek még mindig, két év után is reménykednek, hogy egyszer majd megjön a pénz, és a világító csalássorozat után még mindig arra hivatkoznak, hogy:

titoktartást fogadtak, nem nyilatkozhatnak;

a pályázatírási pénzeket lenyúló „lebonyolítóval” szemben az ártatlanság vélelmét hangsúlyozzák;

szó szerint azt írták az Indexnek, hogy „nem tudnak bűncselekményről”;

vagy politikai támadást emlegetnek.

Végül is mindez érthető, Fóton a mai napig az a polgármester, Bartos Sándor vezeti a várost, akinek a regnálása idején Fót egymilliárdot bukott, mert egy csaló brókercégre, a Hungária Értékpapírra bízták a város pénzét.

Azért természetesen semmilyen szélhámosság nem tarthat ki örökké, már több feljelentés is született, több rendőrkapitányság is nyomoz, és lassan lehull a lepel a különös üzelmeket folytató nőről.

A polgárőrök

A fóti szélhámosság-sorozat a helyi polgárőröknél robbant ki. Fót városában valamikor 2017-ben hallottak először egy kiskunhalasi lakcímmel rendelkező hölgyről, Tajti Katalinról.

A városban egy helyi hölgy, a szerény körülmények között élő „Mártika” jelezte az önkormányzat munkatársainak, hogy szívesen segítene a városnak, mert ismer egy nagy befolyással bíró hölgyet, aki tud segíteni abban, hogy 150 ezer forint pályázatírási összeg és 12 százalékos sikerdíj mellett uniós pályázatokból megmaradt maradványösszegekre tud pályázni.

Ismerői szerint a Tajti Katalinban a mai napig megbízó „Mártika” maga is áldozat, közvetítői szerepéért nem kapott pénzt. Mindenesetre Tajti Katalin elkezdett szerződéseket kötni a városban, és azoktól, akikkel szerződni tudott, szigorú titoktartást és kizárólagosságot kért, vagyis azt, hogy az érintett szervezetek, egyesületek ne vonjanak be másokat az uniós forrásszerzésre.

Gyors sikerdíj

A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2017. december 27-én kötött szerződést a Tajti Katalin képviselte Euró Gold SI-vel. Ha az egyesület óvatosabb lett volna, észrevehette volna, hogy Tajti Katalin internetes nyomai eléggé sok kérdést vetnek fel. A nő lakására bejegyzett cégek közül az Euró Gold Kft. frissen alakult, korábbi cégei pedig mind a felszámolás sorsára jutottak. Tajti Katalin korábban valamennyi megyében kínált segítséget a hitelkárosultaknak. Korábban így hirdetett:

Ne essen kétségbe tartozásai miatt, mi segítünk! Jogi úton, rövid határidővel, fel tudjuk függesztetni a végrehajtási eljárását, illetve töröltetni tudjuk az összes tartozását. Magánszemélyeknek ,- és cégeknek is.

Elindult a Tempo (Tiszta Energiával Magyarországért) Párt képviselőjelöltjeként Bács-Kiskun megyében, de képviselői helyet nem szerzett. A párt vezetője egy Borbély József nevű ember volt, aki magát az Apostoli Magyar Királyság kormányzójának tekintette.

Fotó: screenshot Tempo Párt mai napig működő oldala

Borbély és Tajti felbukkantak egy furcsa intézmény, a Szent Korona Bank körül is, amely akkor fulladt kudarcba, amikor már a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is közleményben jelezte, hogy engedély nélküli tevékenységről van szó, és feljelentést tett. Még egy aktivitása azonosítható a neten, a Mangala Gold temetkezési szolgáltató.

Fizetnek a polgárőrök

Az egyesület viszont vagy nem olvasott utána a vállalkozónak, vagy a megtalált információk nem aggasztották, mindenesetre kifizetett 150 ezer forintot a megbízásért, és a polgárőrök év végi közgyűlésén már be is jelenthették, hogy két pályázaton összesen 62 millió forintot nyert az egyesület.

Később kiderült, hogy ez teljesen fals információ volt, az egyesület nevében valójában senki nem pályázott, az elnyert pályázatok nem is léteztek, de hosszú időszakig ment a hitegetés. Valami megnyugtató, hiteles információ mindig érkezett:

már az ügyvédeknél vannak a papírok;

torlódnak a pályázatok, a mi csoportunkat hátrébb sorolták;

közjegyzői iratok szükségesek, anélkül nem indulhatnak meg a kifizetések;

az önkormányzati választás megakasztja a folyamatokat;

és a többi és a többi.

Súlyosabb, mint amilyennek látszik

Tajti Katalin vélhetően csak a 150 ezer forintos pályázatírási megbízást nyerte meg közvetlenül, illetve azt, hogy a sikeres pályáztatás révén egymásnak adták a nevét a fóti egyesületek, vállalkozók, önkormányzati szervek. A fóti kár azonban sokkal súlyosabb:

egyrészt a pályázatírásra kifizetett összegek, jellemzően 150 ezer forintok;

a közjegyzői díjak és a hitelességért eljátszott érzékeny adatgyűjtésre szánt idő;

másrészt az, hogy a kizárólagosság miatt az érintettek nem indultak el a valóban megnyerhető uniós pályázatokon;

harmadrészt az, hogy az elnyertnek hitt összegek miatt az adott szervezetek esetleg máshogyan terveztek, költöttek.

Mindenki boldog

A forráshiányos városban mindenesetre eleinte mindenki boldog volt, azt hitte, hogy eljött a kánaán. A polgárőrök ingatlant (új székhely), terepjárót, éjjellátót szerettek volna venni. Fót Város Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézménye (ESZEI) abban reménykedett, hogy esetleg lesz megoldás a város régi problémájára, az úgynevezett harmadik körzetes orvosi rendelőre. A helyi sportklub, a Fóti SE elektromosságot és öltözőrekonstrukciót szeretett volna finanszírozni.

Semmiképpen se gondoljunk gazdag szervezetekre. A Fóti Se nincs a legjobb állapotban, a város korábbi ismert sportvezetőjéről, Balogh Sándorról elnevezett sportcentrumra bőven lehetne költeni, és a helyi focicsapat sem acélos: négy meccs után négy vereséggel, 2-24-es gólkülönbséggel áll a Pest megyei IV. osztályban. Az ESZEI-t sem veti fel a pénz, közvetlenül nem is tud pályázni, az egészségügyi intézményeket működtető intézménynek sok terve volt, és mivel az önkormányzattól kapták Mártikát, a kontaktot, hittek a pályázatokban.

Csakhogy a pénzek nem folytak be, így telt el a teljes 2018-as év, majd azóta a 2019-es év nagy része, de sokáig hivatalosan senki nem lépett.

Akik érdeklődtek a pályázaton győztes egyesületek, intézmények vezetőinél, hogy mégis mi történik, azoknak a vezetők mindig azzal védekeztek, hogy nem adhatnak információt, mert szigorú titoktartási szerződést írtak alá, ha harmadik félnek információt adnának, elesnének a támogatástól.

A halogatás egészen 2019 májusáig kitartott, akkor viszont a polgárőrök felügyelőbizottságának egyik tagja, Szabó Mihály (korábbi fóti helyi képviselő) betekintést kért a pályázati iratokba. Acél Sándor, a polgárőr egyesület elnöke továbbra is a titoktartásra hivatkozott ugyan, de azért megmutatta a papírokat. A dokumentumok döbbenetesen silányak voltak, egyből látszott, hogy szélhámosság az egész, ráadásul az internetes keresőkbe beírva nem is volt találat az állítólagos pályázatokról.

Irány az alapkezelő

Szabó Mihálynak ekkor már nagyon rossz érzése volt, de hivatalosan is meg akart győződni a visszaélésről. Mivel a polgárőrök elvileg a Nemzeti Együttműködési Alapnál pályáztak, Szabó Mihály bement az alapot kezelő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez.

Kiderült, hogy a polgárőrök nevében valójában egyetlen pályázatot sem adtak be, és a szövegekben nem létező pályázatok és kollégiumok nevei szerepeltek. Hogy hivatalos nyoma is legyen ennek a visszaélésnek, Szabó Mihály közérdekű adatigényléssel fordult az alapkezelőhöz. Vélhetően az alapkezelőt is zavarhatta, hogy visszaélnek a nevével, mert négy nap alatt megérkezett Rudolf Zalán vezérigazgató megbízásából a részletes válasz, amelyből kiderült a szélhámosság.

Rendőrségi kálvária

Június 7-én Szabó Mihály már meg is tette a büntetőfeljelentést a Dunakeszi Rendőrkapitányságon. Normális esetben itt kellene a cikknek befejeződnie, történt egy közepesen súlyos bűncselekmény-sorozat, ahol az elkövetési érték nem magas, igaz, a visszaélés, az alternatív költség és az okirat-hamisítás súlyosbító körülmények. A rendőrök nyomoznak, könnyen elkapják az okirat-hamisítót, jöhet a vádemelés – gondolhatnánk.

De még messze nem tartunk itt.

A rendőrségi nyilvántartásból ugyanis kiderült, hogy Tajti Katalin ellen más eljárás is folyamatban van, ezért Dunakeszi megpróbálta az ügyet átadni a Pásztói Járási Ügyészségnek. Igen ám, de Pásztó visszaírt, hogy az ő ügyükben már vádemelési javaslat van, vagyis a pásztói rendőrök már befejezték a munkát. Elindult a pingpong, végül az ügy visszakerült mégis Dunakeszire. Közben a minisztérium is feljelentést tett, mert visszaéltek a nevével és a formanyomtatványaival (ezt a feljelentést nem láttuk, de állítólag a VIII. kerületi Rendőrkapitányságon történt) és a két nyomozócsoport tud egymásról.

A fótiak még mindig bizakodnak

A legmegdöbbentőbb azonban az, hogy a nyilvánvaló szélhámosság után, az átvert fótiak még mindig bizakodnak, várják a pénzüket, és itt már tényleg nem tudjuk, hogy milyen irodalmi analógiához nyúljunk. Keveredik Rejtő Jenő minden szélhámosa, Franz Kafka abszurdja és az értelmetlen várakozás Samuel Beckett Godot-ra várva című művéből. Olyan ez, mint amikor a piramisjátékok üzemeltetői azzal érvelnek az ügyfeleiknek, hogy ők tényleg feltalálták az aranytojást tojó tyúkot, a módszerük csodálatos volt, csak éppen a felügyelet, a rendőrség vagy a sajtó megzavarta őket, „mert az emberek olyan irigyek”.

A fóti polgárőrök sem a lenyúlt pénzük után eredtek, hanem az elnökség inkább kizárta Szabó Mihályt a polgárőr egyesületből, mondván, súlyos etikai vétséget követett el és veszélyezteti az egyesület céljait azzal, hogy külső félnek is elárulta a polgárőrök pályázatírói szerződését, és titkot sértett. Acél Sándor elnök az Indexnél is arról érdeklődött, hogy honnan tudunk a pályázatról, és úgy tűnt, továbbra is ad még egy esélyt annak, hogy nem történt bűncselekmény.

A többieknek azért már leesett

Többekkel beszéltünk Fóton, másoknak azért már leesett, hogy átverés áldozatává váltak. A fóti polgármester, Bartos Sándor ugyan nem válaszolt a kérdéseinkre, ahogy Tajti Katalint sem tudtuk elérni, de más fóti vezetők legalább lélekben már eljutottak oda, hogy lassan megteszik a feljelentést.

Az egész történet azért is rémes, mert Fót volt az egyik olyan város, amelyik hatalmasat bukott a brókerbotrányok idején is. A városnak egymilliárd forintja bánta, hogy az egyik csaló brókercég, a Hungária Értékpapír olyan szerződéssel kezelte a város pénzét, amellyel előbb ugyan csak állampapírba fektetett, majd mindenféle nagy kockázatú papírba is.

A fóti helyzetet bonyolítja, hogy az eset után a Fidesz ugyan kihátrált Bartos Sándor polgármester mögül, és egy Vass György nevű jelöltet indít, de a regnáló polgármester is elindul függetlenként, és még három további kihívó is bejelentkezett. Fóton járva azt tapasztaltuk, hogy ennek az ügynek a kapcsán is mindenki egymásnak esett, az érintettek kölcsönösen durva ügyekről meséltek, ezeknek a részleteibe itt most nem mennénk bele.

Nappal hazudhatsz

Magyarországon nem először derül ki, hogy az ország eléggé védtelen a fehérgallérosnak mondható bűnelkövetések ellen. A hatóság malmai lassan őrölnek, azoktól, akikkel beszélni tudtunk, még senkiről nem hallottuk, hogy a rendőrség már meghallgatta volna.

Tajti Katalin így teljesen nyíltan folytathatja üzelmeit, aktív maradhat, a saját nevén működtetett Facebook-fiókjában posztol, általában recepteket, cuki képeket és érzelmes idézeteket oszt meg ismerőseivel. Egyik nap például ezt írta:

Nappal hazudhatsz a világnak, de éjszaka kettesben maradsz a lelkeddel.

