Boris Johnson szerint biztosan nem lesz vámellenőrzés az ír-északír határon

Boris Johnson brit miniszterelnök szerint London olyan kompromisszumos megoldást javasol majd az EU-nak, ami alapján brexit után nem lesz vámellenőrzés Írország és Észak-Írország határán, "sem annak közelében", írja az MTI.

Johnson, a kormányzó Konzervatív Párt Manchesterben tartott éves kongresszusának szerdai zárónapján szólalt fel, szerinte észszerű és építő jellegű javaslatról van szó. Ennek egyetlen alternatívája a megállapodás nélküli brexit, de Nagy-Britannia nem erre törekszik - mondta.

A brit kormányfő szerint a javaslat mindkét féltől kompromisszumokat igényel, de a tervezete alapján a brexit után is érvényben maradnak a jelenlegi szabályozási rendszerek az ír szigeten a mezőgazdasági termelők és egyéb üzleti vállalkozások számára.

Boris Johnson a megoldási javaslatának részleteit viszont nem árulta el.

De azt elmondta, hogy "semmilyen körülmények között" nem lesz vámellenőrzés a brexit után sem Észak-Írország és Írország határán, sem a határ közelében.

Jean-Claude Juncker and Boris Johnson nemsokára telefonon is beszélni fognak, és a tárgyalócsapataik is találkoznak majd, írja a BBC. Az Európai Bizottság pedig annyit közölt, hogy majd tárgyilagosan megvizsgálják ezt az új javaslatot.