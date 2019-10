Lecsapott a NAV a hamis Gucci bútorokra, de mintha valami kimaradt volna

Nemrég adta hírül a NAV, hogy próbavásárlással lebuktattak egy hajdú-bihari céget, akik különféle elit márkájúnak tűnő, de hamis (Coco Chanel, Louis Vuitton vagy Gucci) bútorokat árultak. A navosok le is foglaltak hárommillió forint értékben ilyen hamis bútorokat.

A pénzügyőrök emellett hamisítás, pontosabb nevén iparjogvédelmi jogok megsértése miatt büntetőeljárást indítottak. Az volt ebben még az érdekes, hogy a képeikből felismerhető volt az egyik legnagyobb magyar bútoros Facebook-oldal raktára, a több mint 45 ezer követővel bíró "Gyönyörű Olasz Bútorok" néven futó szervezeté.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / Facebook Bal oldalon a NAV által lefoglalt hamis bútorok , jobb oldalon a Gyönyörű Olasz bútorok facebook videójából készült képernyőkép

Az oldal jellegzetessége, hogy nagyon aktívak, de nem adnak meg árakat, azokat csak személyes egyeztetés alapján lehet megtudni.

nem mondok árakat, mert elég alkuképes vagyok, csak üzenetben vagy telefonon

- hangzik el magyarázatul például az üzletvezető hölgytől.

Nyilvánosak a gyanús húzások

Emellett igen erős forgalmat bonyolítanak, a videóik alapján idén legalább 8 tengeri konténernyi áru futott be hozzájuk. Egy ilyen konténernyi bútor értéke nagyságrendileg 8-20 millió forint körül mozoghat. Ha hozzávesszük, hogy bejegyzéseik alapján rendre van nagyjából legalább 20 millió értékű raktárkészletük és megtöltenek két nagy raktárhelyiséget, arra gondolhatnánk, hogy ez a vállalkozás bőven százmillió forint feletti forgalmat bonyolít, azaz

az ország egyik jelentősebb bútoros cége bújt elő épp Hosszúpályiból.

A bejegyzéseik alapján a háttérben lévő egyetlen cég a Hajnal Styllmöbel Kft. viszont tavaly kevesebb, mint 17 millió forint anyagjellegű ráfordítást (ide tartozik az eladott áruk beszerzési értéke) vallott be, ahogy a 32 millió forintos árbevételük is fura ekkora, 6-10 kamionnyi forgalomhoz.

Ha a NAV nem csak a Facebook, de az üzleti beszámolók alapján is szűr vállalatokat, akkor az is feltűnhetett volna nekik, hogy ez a cég lényegesen másképp működik, mint más, kelet-magyarországi bútorkereskedők. Ha néhány más bútoros céget megnézünk, akkor is egyből az látszik, hogy nagyon kilóghatnak az iparágból, valamit nagyon másképp csinálhatnak:

Név Alkalmazottak Árbevétel Anyagköltség Adózás előtti eredmény Anyagktg/Árbevétel Aee/Árbevétel Barta-Trade 2006 Kft. 11 215381 177428 7916 82,38% 3,68% Lakáskultúra Kft. 23 1040459 880189 80291 84,60% 7,72% Léno Kft. 11 358171 286466 19790 79,98% 5,53% Outlet Stok Kft. 9 249936 219640 10232 87,88% 4,09% Hajnal Styllmöbel Kft. 1 31999 16877 8483 52,74% 26,51%

A videók alapján az még inkább meglepő, hogy vállalkozás létszáma egy fő volt 2018-ban. Ezeken a videókon az látszik, hogy nem a tulajdonos üzletvezető, V.-né Sz. Hajnal intézi a boltot, hanem legtöbbször a lánya csinálja a videókat, és legalább jó pár alkalmazottnak tűnő ember segít még rendszeresen a munkában. A NAV leírásában nem szerepelt, hogy ilyesmit is ellenőriztek volna. Az ellenőrzés után egyébként másnap már érkezett is az új kamionnyi beszerzés, működhettek tovább a legkisebb fennakadás nélkül, mint azt megtudhattuk a friss videójukból.

A harsányabb stílusú bútoroknál azt sem titkolják a videókban, hogy nem feltétlenül olaszok, "sok helyről vesznek", "hajóval hozzák" sok az egyiptomi, de akadhat török vagy román termék is. Az ilyesmi nem feltétlenül szerencsés, ha olasz bútorok néven fut a népszerű Facebook-csoport.

A vállalkozás egyébként kiadott egy reklámvideót is, Bódi Csabi "Csókolózni huncutkodni" című dala Bódi Guszti producerkedése mellett egyenesen az egyik bútorraktárukban forog. Itt nem tüntetik fel, hogy ez reklámvideó, de a leírásban a Gyönyörű Olasz Bútorok és az Új Gyönyörű Olasz Bútorok Facebook-csoportoknak köszönik meg a segítséget és indokolatlanul nagy hangsúlyt kap a bútorraktár és a Facebook-csoport óriási felirata.

Általánosabb probléma, hogy ha be is zárnak egy-egy szabálytalanul működő céget, a Facebook-csoport alapján futó értékesítést ez egyáltalán nem érinti. Itt muszáj egyébként megjegyezni, hogy a gyanús jelek a Gyönyörű Olasz Bútorok csoportnál még egyáltalán nem jelentik azt, hogy Hajnal Styllmöbel Kft. bármilyen módon adót csalna vagy szabálytalanul működne.

de A NAV-tól elvárhatnánk azt, hogy látogatása után megnyugtató válaszokat adjon az összes felmerülő kérdésre.

És ne csak a legkönnyebben ellenőrizhető hamisítást vizsgálják. Annál is inkább, hiszen a NAV is megjegyezte, hogy az ellenőrizetlenül bejövő bútorok egészségügyi kockázatot is hordozhatnak. Ahogy a NAV alapos és hatékony működése azért is létfontosságú, hogy ne a tisztességesen működő cégek kerüljenek versenyhátrányba.

Megkérdeztük a NAV-ot, hogy miket vizsgálnak még ilyenkor, illetve például itt hogyan figyeltek oda a felmerülő furcsaságokra. Ahogy megkérdeztük a Hajnal Styllmöbel Kft.-t is, hogy miért nem nyilvánosak az áraik, hogy működnek egyfős cégként, miért hívják olasz bútoroknak a holmijaikat, mi a megfejtés a beszámolójuk és videós készleteik közti eltérésre, vagy hogy hogy kerülhettek hamis bútorok az áruik közé. Cikkünk megjelenéséig egyik helyről sem kaptunk választ.

(Borítókép: Nemzeti Adó- és Vámhivatal / Facebook)