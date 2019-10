Van, aki épp most táraz be disznóhúsból

A legnagyobb brit pékséglánc, a Greggs elkezdett alaposan bekészletezni disznóhúsból a rendezetlen brexit esetére, írja a BBC. Az egyik slágerterméküknek számító virslis tekercs (sausage roll) ugyanis egyötödrészt disznóhúsból készül, és a cég szerint a lakosság virslistekercs-ellátásának minden körülmények közt zavartalannak kell lennie.

Fotó: greggs.co.uk

A disznóhús piaca egyébként épp most elég zűrös a sertéspestis miatt. Ami egyébként minket is érint, folyamatosan terjedni látszik nálunk is a betegség.

Korábban már arról is szó esett, hogy Greggsnél a friss paradicsom és saláta helyett ki kell találniuk valamit, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélküli brexittel esik ki az EU-ból. A newcastle-i központú cég attól is fél, hogy a brexit felnyomja majd az élelmiszerárakat és a munkaerőköltségeket is.

A Greggsnek nagyjából kétezer üzlete, 22 ezer dolgozója és egymilliárd fontos árbevétele volt az előző üzleti évben.