Magyar termékek is vannak Trump vámlistáján

Az USA október 18-tól évi 7,5 milliárd dolláros, az EU-ból érkező amerikai importot támadna meg új vámokkal. Erről itt olvashat bővebben.

Alapvetően az Airbus repülőire akarnak 10 százalékos extra vámot akarnak Trumpék, mivel szerintük az EU illegálisan támogatja a céget.

Emellett pedig még egy sereg más terméket is megadóztatának egy 25 százalékos extra vámmal. Ez utóbbi, több mint 150 kategóriába besorolt terméktípust alapvetően az Airbusok gyártásában részt vevő négy országban – Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és az Egyesült Királyságban – állítják elő. Nem menekülnek a brit édes kekszek, a német fejszék, a spanyol olivaolajok vagy a francia borok.

De magyar termékeket is érint majd az extra vám. Több szekcióban is szereplünk, így például a sajtgyártók készülhetnek az extra terhekre, ha az USA-ba exportálnának. Sőt, egyebek mellett a sajthelyettesítők gyártói is, a joghurtosok, a vajasok, a disznóhúsban utazók, a kagylóexportőrök, a citromosok, a cseresznyések, a körtések vagy általában a gyümölcsösök és gyümölcslések. További részletek a listán (angolul).