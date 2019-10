Budapest légterében sokszor zavarják a pilótákat lézerrel

Budapest légterében továbbra is gyakran fordul elő, hogy lézerrel zavarják a pilótákat a földről, veszélybe sodorva ezzel a repülőkön utazók életét, áll a repülésbiztonságért felelős HungaroControl Zrt. pénteki közleményében.

Idén már majdnem ötvenszer jelezték a fel- és leszálló repülők pilótái, hogy lézerrel zavarják őket. A vállalat minden esetben jelentette ezt illetékes hatóságoknak. Ezek ötöde az elmúlt egy hónapban történt, és egyre több, közvetlen veszélyt jelentő lézeres zavarásra számítanak a következő hónapokban. Tavaly közel száz hasonló esetről volt bejelentés, akkor is az őszi-téli időszakban indult emelkedésnek az ilyen esetek száma.

A személyzet figyelmét

akár tíz kilométerről is megzavarhatják

a kiskereskedelmi forgalomban is kapható lézeres készülékek. A lézeres támadás nemcsak elterelheti a gép személyzetének figyelmét, el is vakíthatja őket, ami maradandó egészségkárosodást, illetve a legnagyobb koncentrációt igénylő fel- vagy leszállási manőverek közben komoly balesetveszélyt okoz. Budapesten arra is volt már példa, hogy landoláskor a lézerrel elvakított kapitánytól a másodpilótának kellett átvennie a repülő irányítását.

A pilóták megzavarása egyébként törvénytelen is, a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, és három év szabadságvesztéssel sújtható.