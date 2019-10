Lakásmenet: Karácsony elment, Tarlóst kartonbábuval pótolták

Vasárnap késő délután kilencedik alkalommal tartották meg a Lakásmenetet Budapesten. A tüntetést az elszabaduló lakásárak miatt, a lakhatási válság ellen szervezték meg. Nagyjából 600 ember indult el a Duna-partról, a tüntetés végén, az Erzsébet téren koncertet adott Szabó Benedek, és beszédet mondott Karácsony Gergely, közös ellenzéki főpolgármester-jelölt. Tarlós Istvánt is meghívták, hogy beszéljen a fővárosi lakáspolitikáról, de a főpolgármester nem is válaszolt a szervezők megkeresésére.

A Nehru-parton, a Bálnával szemben felépített színpadnál gyülekeztek a résztvevők. Itt arra kértek mindenkit a szervezők, hogy írják alá a Lakhatást mindenkinek Európai Polgári Kezdeményezésről szóló íveket, amiben azt követelik az uniótól, hogy segítse az európai polgárokat megfizethető lakhatáshoz jutni. Négy óra után elkezdődtek a beszédek. Először Lakatosné Jutka, A Város Mindenkié Csoport aktivistája lépett a színpadra, hogy elmondja, lakhatási válság van, és a kormány nem tesz semmit a megoldásáért.

A hajléktalanok ugyanolyanok, mint bárki más

„Szüleikkel közös háztartásban élnek sokan, mert nincs elegendő pénzük a saját lakásra, nem tudnak családban élni, mert nem tudják az egekbe szökő albérletárakat megfizetni. Családok élnek túlzsúfolt lakásokban, mert nem tudják megfizetni a piaci árú lakhatást! Évi háromezer kilakoltatás történik, és ez 12 ezer ember érint. Emiatt szerveztük meg a mai menetet" – mondta, majd felkonferálta Kovács Verát, az Utcáról Lakásba Egyesület munkatársát, szociális szakembert, aki szerint a szociális munkások szélmalomharcot vívnak évek óta, és a leggyakoribb válasz, amit a hozzájuk fordulóknak mondhatnak, hogy nem tudnak segíteni, hogy nincsen megoldás.

Mégis meddig lehet ezt csinálni? Pedig ennek nem kellene így lennie. A lakhatási válság nem oldja meg magát, de emberek megoldhatják, ti és a politikai döntéshozók az önkormányzatokban, a Parlamentben, és Európában. Mert politikai és gazdasági döntések kellenek a lakhatási válság megoldásához! Miért kellett most 9. alkalommal megrendeznünk ezt a menetet? Miért nem értik meg, hogy a lakás nem olyan árucikk, mint a többi, emberek élete áll vagy bukik azon, hogy van-e hol lakniuk.

Kovács ezután adatok sorolt arról, hogy mekkora probléma a lakhatási válság. "Nem csak 50 ezer honfitársunknak nincs hol laknia, hanem minden ötödik embernek gondot okoz az, hogy felfűtse a lakását!" – mondta.

Őt egy budapesti szociális munkás, Király András követte, aki arról beszélt, hogy a hajléktalan emberek ugyanolyanok, mint bárki más, csak nem annyira tehetősek, hogy stabilan meg tudják fizetni a lakhatásukat.

Sokan kérdezik, hogy ezek az emberek hoztak-e rossz döntéseket. Természetesen, hisz ugyanolyan, mint mi mindannyian. Sokan kérdezik, vajon vannak-e rossz szokásaik ezeknek az embereknek. Természetesen vannak, ugyanúgy, mint mindannyiunknak!

De szerinte talpra tudnak állni, ha kapnak támogatást, és Magyarország igenis képes arra, hogy mindenkit önálló, megfizethető lakhatáshoz juttasson, csak a politikai akarat hiányzik hozzá.

Tóth Fanni, A Város Mindenkié aktivistája arról beszélt a színpadon: ő is szociális bérlakásban nőtt fel, és mindig aggódott, hogy egyik-napról a másikra lesz-e hol laknia, sőt, harminc évesen is aggódik, kiszolgáltatottnak érzi magát, mert nincs Magyarországon biztosítva a lakhatási jog, és ilyen bizonytalanságban él az az egyetemista is, akiknek félmilliós kauciót kell kifizetnie, ha albérletbe akar költözni. "Fiatal felnőttekről van szó, akik a saját lábukon próbálnak megélni" – húzta alá.

Együtt vonultak diákok, politikusok, szakszervezetek

A tüntetők ezután megindultak a Bakáts tér felé, majd a kiskörút érintésével, a Deák téren át érkeztek meg az Erzsébet térre. A menetre a legnagyobb csoporttal a Momentum érkezett, kint vonult a lila pártzászlók alatt Donáth Anna, Európai Parlamenti képviselő, Soproni Tamás VI. kerületi polgármesterjelölt, Buzinkay György, a Momentum elnökségi tagja és Kerpel-Fronius Gábor, a párt ellenzéki előválasztáson induló főpolgármester-jelöltje.

A C8 - Civilek Józsefvárost nevű aktivista csoport transzparensei mellett vonult a 8. kerületben induló ellenzéki polgármesterjelölt, Pikó András, de felvonult Győri Péter lakáspolitikai szakember is, aki tavaly az időközi választáson próbálta ellenzéki pártok támogatásával legyőzni a fideszes Sára Botond polgármestert. Kint volt Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, valamint Gulyás Márton aktivista is.

A szokásos rigmusokhoz képest, mint a "Mit akarunk? Lakhatást! Mikor akarjuk? Most!" és a "Lakhatást, ne zaklatást! Szociális bérlakást!" idén először skandálták több százan, hogy

"AirBNB takarodj, a lakhatás alapjog!"

Zászlókat lehetett látni a klímaválság ellen szerveződő Extinction Rebelliontó, a Budapest Pride-tól, az MSZP-től, baloldali civil csoportoktól, a Hallgatói Szakszervezettől és pedagógus és közalkalmazotti szakszervezetektől.

A lakhatási válság az egyetemistákat is érinti

A Budapest Eye giccsesen csillogó világítását fotózó turisták mellé állított Erzsébet téri színpadhoz érve elsőként Horváth Lívia kollégiumban lakó egyetemista lépett fel, aki elmondta, rengeteg hallgatótársa szorult ki az állami kollégiumokból, ami azzal jár együtt, hogy az albérletpiacon hirtelen több tízezer forinttal ugranak meg a bérleti díjak, így még kiszolgáltatottabbá téve a diákokat. "A frissen felvétel nyert hallgatók kétségbeesetten happolják el egymástól a bénábbnál bénább, zsúfoltabbnál zsúfoltabb, azonban borsos áron kiadott lakóhelyeket!" – beszélt a generációja nehézségeiről.

Őt követték a főpolgármester-választáson esélyes jelöltek. Illetve csak az egyikük, ugyanis a szervezők meghívását Tarlós István válaszra sem méltatta. A regnáló főpolgármestert egy kartonból készített figurával igyekeztek pótolni a szervezők, ám mivel egy kartonpapír nem tud beszédet mondani, csak az ellenzéki Karácsony Gergely kampányolt a Lakásmenet színpadán.

A zuglói polgármester szerint egy hét múlva vasárnap lesz lehetőség arra, hogy olyan Budapest épüljön, ami mindenkié, egy város, aki mindenkinek közös otthona. Le kell váltani azt a politikát, ami uralkodni akar rajtunk, ahelyett, hogy szolgálna mindannyiunkat, mondta.

Kritikus volt a 2010 előtti politikai rezsimmel, szerinte nem elég köztársaásgpártinak lenni, nem elég a jogállamiság, ha vannak, akiket kirekesztenek.

„A szolidaritás csak akkor él, ha mindenkire kiterjed. Meg kell tanulnunk, hogy ha a város nem mindenkié, akkor előbb-utóbb egyikünké sem lesz."

– mondta a főpolgármester-jelölt, majd hozzátette, hogy olyan várost szeretne, ahol a szegényeket nem üldözik, hanem támogatják, ahol nem stadionok épülnek, hanem bérlakások, ahol szövetséget látnak azokban, akik képesek megoldani a lakhatásukat, ha ahhoz kapnak segítséget a döntéshozóktól. Elmondta, ő az egyetlen budapesti polgármester, akinek a kerületében nem fogadtak el hajléktalanokat vegzáló rendelkezéseket, aki egész Magyarországon a legnagyobb összegű lakhatási támogatást adja a rászorulóknak, és ő az egyetlen, akinek a kerületében rendelet tiltja az elhelyezés nélküli kilakoltatásokat, hogy ezzel tegyen a hajléktalanság ellen. De nem csak a legszegényebbeken segítene, hanem az albérletek árai miatt szenvedő egyetemistáktól kezdve a lakásukat felfűteni nem tudó nyugdíjasoknak mindenkinek megfizethető, élhető otthonokat teremt, ha főpolgármester lesz – ígérte.

Karácsony után Misetics Bálint, szociálpolitikus, az AVM aktivistája következett, aki a közelmúltban utcára került emberek történetei mesélte el, köztük a jogvédők szerint törvényellenesen utcára tett budafoki férfiét, önkormányzat által kilakoltatott férfiét. A beszédek után akusztikus koncertet adott a Mayberian Sanskülotts, a Carson Coma és Szabó Benedek, aki elmondta, hogy soha nem szokott vállalni "ilyen fellépéseket", de ez szerinte "egy nagyon fontos ügy", ezért most kivételt tett.

(Címlap- és borítókép: Bődey János / Index)