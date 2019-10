A KFC tagadja, hogy szerelmi szál kavarna be a tatabányai éttermük működésébe

Szappanoperába illő történet terjed az interneten a tatabányai KFC-ről az elmúlt napokban. A történetet valaki a KFC Tatabánya hivatalos oldalának beállított Facebook-oldalon tette közzé, a bejegyzés több ponton is azt próbálja sugallni, hogy az étterem hivatalos közleményéről van szó. A szerző a posztban elnézést kér az étterem nevében amiatt, hogy az utóbbi időben a kiszolgálás és az ételek minősége leromlott.

– olvasható az írásban.

A bejegyzés állítása szerint az étterem működésében az okozta a zavarokat, hogy új területi vezető érkezett, aki új üzletvezető helyettest nevezett ki. A bejegyzés szerzője azt állítja, hogy az új helyettes üzletvezető – egy hölgy – munkájára már más egységekben is volt panasz, de nem rúgták ki, ugyanis

A bejegyzés azzal zárul, hogy a magyarországi KFC éttermeket üzemeltető AmRest már tud a dologról, és intézkednek az ügyben.

Megkérdeztük a dologról az AmRestet, akik azt válaszolták, hogy nincs közük a KFC Tatabánya Facebook-oldalhoz, a bejegyzések szerzője engedély nélkül él vissza a védjegyeikkel, ezért jogi lépéseket tesznek. Az AmRest azt is tagadta, hogy problémák lettek volna a tatabányai KFC működésében, szerintük az étterem megfelel a belső és a hatósági élelmiszer-biztonsági előírásoknak is.

A KFC Tatabánya oldalt nem az AmRest munkatársa hozta létre, az oldal üzemeltetője engedély nélkül használja a védjegyeinket és ezzel megtéveszti a bejegyzések olvasóit. Az oldalon közölt információk nem tőlünk származnak, elhatárolódunk tőlük. Az éttermeink, beleértve a tatabányait is megfelelnek a belső és a hatósági élelmiszerbiztonsági előírásoknak is. A megfelelő jogi lépéseket megtesszük és az oldalt jelentettük a Facebook felé is.