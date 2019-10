A kőbányai önkormányzat fura körülmények között kötött 10 milliárdos közétkeztetési szerződést

Kőbánya önkormányzata a választások előtt még gyorsan kötött egy majdnem 10 milliárd forintos közétkeztetési szerződést, ráadásul több szempontból különös körülmények között – írja a G7.

Az új beszerzési pályázatot azért írták ki, mert az önkormányzat közös megegyezéssel szerződést bontott a feladatot eddig ellátó Pensio Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel – hogy miért, az nem derül ki az erről szóló önkormányzati dokumentumokból, de az különféle cikkekből tudható, hogy a céggel korábban voltak minőségi gondok.

Fotó: Róka László / MTI A Budapest Kőbányai önkormányzat Polgármesteri Hivatalának épülete

Az új tendert július elején írták ki, ami 3 hónapos csúszást jelentett a szerződésbontáshoz képest (közben továbbra is a Pensio Kft. látta el a feladatokat), utána viszont nagy kapkodás következett: a pályázóknak csak 7 napot adtak az ajánlat benyújtására. Ez nagyon szűk határidőnek számít, pláne mert a közétkeztetési tendereken kifejezetten sok iratot kell benyújtani, a piacon úgy tartják, akár több hónapos felkészülést igényelhet egy-egy pályázati anyag összerakása.

Kőbányán végül egyáltalán nem is sikerült érvényes ajánlatot benyújtaniuk a nyertes pályázó versenytársainak, mindegyiküket kizárták valamilyen indokkal. Az egyetlen, versenyben maradt ajánlat a Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.-é lett, az eredmény csak augusztus legvégén derült ki, emiatt végképp érthetetlen, miért kapkodtak ennyire az ajánlatok bekérésével.

A G7 szerette volna megszólaltatni a céget, első körben válaszoltak is a kérdéseikre, de később a nyilatkozataikat visszavonták. A Kórház- és Menzaétkeztetés Kft.-ről a céginformációs rendszer alapján kideríthető, hogy 2014 tavaszáig Abu-Cash Pénzügyi Tanácsadó Kft.-nek hívták, utána nyergelt át közétkeztetésre, és rögtön el is kezdett megbízásokat kapni a területen. További érdekesség, hogy a cég akkori tulajdonosának családja 2014-ben megvette a Bakony Hús nevű üzemet Mészáros Lőrinctől. Azóta az átnevezett közétkeztetési cégben tulajdonosváltás történt, ma korábban semmilyen üzleti tapasztalattal nem rendelkező, a hatvanas évei végén járó nőhöz került, aki egy kispesti panelház második emeletén lakik. A cég – illetve cégcsoport, hiszen egy Gasztivál néven futó, 9 cégből álló csoportról van szó – tulajdonlása politikai körökben is kérdés volt már korábban a XV. kerületben; egyes ellenzéki képviselők a Fideszhez kötik a hátterét, de olyan is volt, aki azt mondta, a kormánypárti képviselők inkább hátráltatták a szerződéskötést.

A frissen megkötött, közel 10 milliárdos kőbányai szerződés öt évre szól, majd további öt évre meghosszabbítható, ami kiugróan hosszú idő. A kerület fideszes polgármestere, D. Kovács Róbert nem válaszolt a G7 kérdéseire a közbeszerzéssel kapcsolatban.