Erdélyből jött a krumpli Újbudára a tavalyi önkormányzati vásárra

Az önkormányzati választások előtt sok önkormányzat tartott kedvezményes ételvásárokat, a burgonya különösen népszerű volt a polgármesterek körében. Sok helyen a választásoktól függetlenül is szoktak ilyen vásárokat tartani, a 444 utánajárt, honnan és milyen áron rendelte a kedvezményes krumpliosztáshoz a burgonyát a XI. kerület tavaly.

A 2018-as támogatási szerződés szerint az önkormányzat egyik cége több mint 10 millió forintot kapott arra, hogy a XI. kerületi lakosok számára kedvezményes burgonyavásárokat szervezzen. Az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. 2018 októberben és novemberben hat helyszínen szervezett ilyen vásárokat, a 10 milliós költség nagy részét maga a burgonya tette ki: az önkormányzat összesen 7 millió 920 ezer forintot költött rá, a többit a szállítás, a járulékok, a biztonsági szolgálat és a reklámköltségek tették ki.

Tavaly Újbuda a 72 tonna krumplit 110 Ft/kg áron vásárolta, és 30 Ft/kg-os áron adta tovább a lakosoknak (10 kilós csomagokban), vagyis

a beszerzési és eladási ár között több mint 6 millió forint volt.

A szerződést a kézdiszentléleki Balogh T. Kingával kötötték, Kézdiszentlélek Újbuda erdélyi testvérvárosa. A település polgármestere Balogh Tibor, akinek van egy Balogh Kinga nevű lánya, és a lakcíme egyezik azzal a címmel, amire Balogh T. Kinga egyéni vállalkozása be van jelentve, tehát minden jel szerint a krumpliszállító a polgármester lánya. Arról még nincs információ a XI. kerületi önkormányzat honlapján, honnan vették a burgonyát idén, Budafok-Tétény azonban október 1-jén közzétett egy videót, ami alapján oda Kézdiszentlélekől érkezett a krumpli.

Újbuda testvértelepülés lévén rendszeresen támogatja az erdélyi falut, 2018-ban például 5 millió forintot adtak egy sérült híd újraépítésére és egymillióval beszálltak a helyi kultúrház felújításába is.

A 444 azt írja, Kovászna megyében tavaly több polgármestert is felfüggesztettek, mert a román Országos Feddhetetlenségi Ügynökség úgy ítélte meg, vállalkozói tevékenységük összeférhetetlen tisztségükkel (ők vagy családjuk vállalkozói engedélyt váltottak ki, hogy pályázni tudjanak mezőgazdasági támogatásokra). Balogh Tibor ellen is indult ilyen eljárás, de fellebbezett, bírósági tárgyalása 2020. január 16-án lesz. A lap összegyűjtötte, mi lehetett gyanús a hatóságoknak az esetében: Balogh Kinga, a polgármester egyik lánya támogatást nyert mezőgazdasági gép beszerzésére, Marthi Jenő fiatal gazda, Balogh Tibor veje (a polgármester másik lányának férje) szintén kapott támogatást, illetve maga a község is kapott pénzt népviselet vásárlására (a polgármester lánya és veje is a helyi néptáncegyüttes tagja valamint zöldövezet létrehozására az egyébként is eléggé zöld településen.