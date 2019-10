800 ezer kaliforniai háztartást vágnak el az áramellátástól tűzveszély miatt

A Pacific Gas and Electric nevű közműszolgáltató legalább néhány napra megszünteti az áramszolgáltatást a San Francisco-öböl jelentős részén, hogy megakadályozza az erdőtüzek további terjedését – írja a BBC.

Az intézkedés mintegy 800 ezer áramfogyasztót, köztük háztartásokat és cégeket egyaránt érint. Az áramellátástól elvágott lakók közül sokan felháborodtak, de a lépés indokoltnak tűnik, ugyanis előrejelzések szerint nagyon erős szél várható az övezetben, ami letépheti az áramvezetékeket, és így végső soron erdőtűzhöz vezethet. A korábbi években hasonló okokból óriási területeket pusztított el tűz Kaliforniában, tavaly a Paradise városából induló lángok több mint 600 négyzetkilométernyi területet égettek le. 2017-ben ugyanezért be is perelték a céget, ami 2019-re csődöt is jelentett a jogi költségek miatt.

Az érintett városok között nincs ott San Francisco, de más fontos szilícium-völgyi helyszínek, például Cupertino, az Apple otthona benne lehet a körben. Ahogy a bortermelésről híres Napa és Sonoma is. Oakland polgármestere aggódva nyilatkozott a témáról, "elkeserítő az 5 áram nélküli nap gondolata, a lehető legrosszabbra számítunk" mondta. Az érintett területen sok iskolából hazaküldték a diákokat szerdán. A lakosság felháborodott tweetekben a Pacific Gas and Electric gondatlanságát, a hálózat elhasználtságát okolja a kialakult helyzetért, eszerint az olvasat szerint a cégből inkább kivették a pénzt, és kifizették a részvényeseknek osztalék gyanánt ahelyett, hogy felújításra fordították volna. Egyes posztok arról tanúskodnak, hogy a hordozható generátorok beszerzése is nehézkessé vált a környéken, mivel mindenki igyekezett betárazni belőlük otthonra.

In Silicon Valley, birthplace of global electronics industry, there‘s a run on generators bc of @PGE4Me’s outdated electric grid & looming outages. pic.twitter.com/iGznTyfylz — Dan Pulcrano (@pulcrano) October 8, 2019

(Borítókép: Tűzoltók dolgoznak az otthonok védelmén és a tűz megfékezésén Paradise városában. Fotó: Stephen Lam / Reuters)