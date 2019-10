Mészáros birodalmából újabb falatokat harap ki Tiborcz cége

A Mészáros Lőrinc-féle Opus Global Nyrt. az Appeninn Nyrt.-ben fennálló 18,7 százalékos tulajdonrészéből a Tiborcz István neve által fémjelzett BDPST Ingatlanforgalmazó és Beruházó Zrt.-nek értékesített 9 százalékot, az adásvételről szóló megállapodást október 8-án írta alá a két társaság - jelentette be csütörtökön a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján az Opus Global.

A sajtóközlemény szerint az Appeninn-ben még meglévő, 9,7 százalékos tulajdoni hányadot a profitmaximalizálás érdekében befektetési vállalkozás közreműködésével értékesíti az Opus Global. Az árazást azzal javítják, hogy az Opus le kíván mondani - a társaságba beolvadt Konzum Nyrt. által szerzett - közvetlen irányítási jogairól az Appeninn Nyrt.-ben.

Az Opus az Appeninn-részvények értékesítéséből származó bevételt befektetéseinek fejlesztésére, valamint előkészítés alatt álló akvizícióiban kívánja felhasználni, elsősorban az energetika és az élelmiszeripar területén. Az Opus Global a csütörtöki kereskedést 327,60 forinton zárta, 12,60 forinttal, 4 százalékkal magasabban az előző záróárnál. Az elmúlt egy évben a legmagasabb árfolyam 591 forint, a legalacsonyabb 305 forint volt.

A Mészáros Lőrinc és Tiborcz István nevével fémjelzett, ingatlan bérbeadással foglalkozó Appeninnek 39 ingatlanja van, köztük a legemblematikusabb a Club Aliga, az úgynevezett Spar-portfólió, de ismertebb fővárosi ingatlan még a Bég utcai irodaház, vagy az Üllői 48. (Takarék-székház), a Hattyúház, vagy a Kelenhegyi 43.

Az Apeninnben már eddig is a BDPST (Tiborcz István) a legnagyobb tulajdonos, 20 százalékos aránnyal, de Mészáros Lőrinc egyik fő érdekeltségei az Opus is 18,7 százalékos hányadot birtokolt. 5 százalék feletti tulajdonos még a Konzum és az OTP ingatlanalapja is. Utóbbi már csak azért is érdekes, mert Bernáth Tamás bankár, aki az MFB éléről az Appeninn vezérigazgatói posztjába váltott, korábban az OTP-ben is vezető volt.

Az Opus már korábban bejelentette, hogy csökkenteni kívánja az Appeninnben birtokolt 18,7 százalékos tulajdonhányadát, a piac azt várta, hogy Mészáros itt is háttérbe szorul, és meggyengülésével párhuzamosan Tiborcz István kaphat nagyobb szerepet az Appeninnben.