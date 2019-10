Száraz István cége nyerte az MNB kommunikációs tenderét

A Vs.hu és az Origo volt tulajdonosa, Matolcsy György fiának barátja, Száraz István és cége, a Frank Digital Kft. nyerte az MNB 2019-2020-ra kiírt kommunikációs pályázatát - erről írt Facebook oldalán a K-Monitor korrupcióellenes civil szervezet, amelyet a 444.hu szúrt ki.

A K-Monitornak a saját fejlesztésű közbeszerzés-figyelő oldala jelzett a pályázatról, azt ugyanis több szempontból problémásnak találta. A 1,95 milliárd forint értékű közbeszerzésre csak két pályázó jelentkezett, egy viszont érvénytelen pályázatot adott be, így Száraz cége gyakorlatilag komolyabb verseny nélkül nyerte el a nagy értékű megbízást.

A közel kétmilliárd forintért a Frank Digital lesz felelős az MNB teljes kommunikációjáért, a plakátoktól az online és print hirdetéseken át a médiastratégia kidolgozásáig. Szintén a frank feladatai közé tartozik majd az olyan kiemelt programok kommunikációja, mint a Növekedési Kötvényprogram és az azonnali fizetési rendszer bevezetése.

Száraz István, mint már említettük, a Vs.hu és a mögötte álló New Wave Media vezetőjeként lett ismert, amely szintén nyert különböző megbízásokat a Magyar Nemzeti Banktól és annak alapítványaitól. Később ez a cég vásárolta meg a kormányszócsővé átalakított Origo hírportált, majd ő adta el az egészet Matolcsy Ádámnak, a jegybankelnök fiának.

De Száraz más szálon is kapcsolódik Matolcsy György családjához, a New Wave mögött ugyanis Szemerey Tamást, a jegybankelnök unokatestvérét lehetett sejteni, bár tagadta, hogy köze lenne a céghez. Az viszont biztos, hogy Száraz a közelmúltig Szemerey tulajdonában lévő bankban, az NHB-ban tartott számlát, viszont a bank bedőlése előtt nem sokkal Matolcsy gyerekeivel együtt hirtelen másik banknál nyitott számlát. Az NHB-nak a Frank Digitalhoz is van köze, mert a K-Monitor szerint ez a végelszámolás alatt álló bank a Frank Digital zálogjogosultja.