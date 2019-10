Hatalmas összeget bukhatott Mészáros Lőrinc biztosítója az olasz szerencsejáték-piacon

A CIG Pannónia biztosító kereskedése fel van függesztve a tőzsdén. Az ugyan nem egyértelmű, hogy miért, de minden jel arra mutat, hogy a cég valamit mondani fog a balul sikerült olasz kezesi biztosításáról. A kár akár milliárdos is lehet.

A Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) jelenleg nem lehet kereskedni a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. részvényeivel. A probléma azonban szinte biztosan nem a tőzsdén forgó életbiztosítóval van, hanem a 100 százalékos tulajdonában álló EMABIT nevű vagyonbiztosítóval.

Kezességet vállalt

A magyar biztosító részvénye az elmúlt fél évben már megfeleződött, mert az EMABIT Olaszországban kezesi biztosítást kötött az Olasz Vám- és Monopóliumügynökséggel (ADM). Az ADM egyfajta felügyelet és adóhivatal is egyben, ő szedi be a koncessziós díjakat és az adókat az olasz cégektől, így a szerencsejátékcégektől is.

A biztosítás lényege az volt, hogy amennyiben az ADM-nek nem fizet valaki, a CIG helytáll, majd ő beszedi a késlekedőktől a díjakat, adókat.

Pár évig ez jól is ment, majd hirtelen megjelent egy gigantikus lehívás, könnyen lehet, hogy valami szervezett és tudatos lenyúlás lehetett, mindenesetre az ADM nem sokat teketóriázott, kérte a biztosítótól a pénzt.

A CIG bejelentései

A társaság több közleményben és a negyedéves gyorsjelentésében is foglalkozott a kialakult helyzettel, a legrészletesebb anyag itt olvasható.

Kiderült, hogy az olasz szerződéses kötelezvények összértéke 12,8 millió euró (közel 4 milliárd forint). A kárösszegek pontos megállapítása és a károk rendezése várhatóan több hónapot – akár éveket – vehet igénybe (Olaszországról van szó, minden elég lassú).

A szakértők legjobb becslése a károk várható értékére (amely tartalmazza a várható kárkifizetéseket, ügyvédi és szakértői költségeket) 1,229 millió forint, ám ez lehet több is és kevesebb is, attól függően, hogy a CIG milyen sikerrel tud behajtani összegeket, vissza tud-e szerezni a rossz üzletekre kiosztott jutalékokból, mennyit fizet a viszontbiztosító. A károk mindenesetre a csoport második negyedéves eredményét 692 millió forinttal rontották.

A biztosító vélhetően azt nézte be, hogy amennyiben az ügyfelek különállóak, az megfelelően porlasztott kockázat, de ha ez egy összefüggő csapat, akkor hirtelen nagyra ugorhat a bukás, ha egy cégcsoport több tagja sem teljesíti a kötelezettségeit.

Következmények

A CIG felfüggesztette ezt a szerencsejátékkal kapcsolatos tevékenységét, megvált az EMABIT vezetőjétől, Busa Zoltántól, helyette Kádár Gabriella, az életbiztosító vezetője irányítja immár a vagyonbiztosítót is.

Azt biztosra veszi a piac, hogy ez az ügy van a felfüggesztés hátterében, de azt nem lehet tudni, hogy meddig nem lehet kereskedni a papírokkal. Mivel holnap ünnepnap van, az sem kizárt, hogy csak csütörtökön áll vissza a rend.

Maga a balhé határozottan nem az életbiztosítót, hanem a cégcsoport vagyonbiztosítóját érinti, de a felügyelet ilyenkor „elvárja”, hogy az anyabiztosító megfelelő mértékben feltőkésítse a leányvállalatát, így természetesen az anyavállalat gazdálkodási helyzetére is kihat a hatalmas bukás.