A NAV elengedi a bírság felét annak, aki fizet, mint a köles

Ha az adózó a tartozást nem vitatja, határidőre fizet és megígéri, hogy nem fog fellebbezni, akkor a NAV elengedi a bírság felét, derült ki a szervezet MTI-hez eljuttatott közleményéből.

Az adóhatóság ilyen esetekben külön kérelem nélkül mentesíti az adózókat a kiszabott adóbírság felétől. 2018-ban csaknem 1300 esetben, idén az első három negyedévében pedig már 900-nál is több ügyben történt automatikus törlés. Ezeknek az adózóknak az adóbírság-kedvezmény miatt 2018-ban 881 millió forintot, 2019-ben pedig 521 millió forint nem kellett megfizetniük.

Köles?

A fizet, mint a köles kifejezést olyankor használjuk, mikor valami jól, bőven fizet. (Lásd erről Sirisaka Andor 1890-ben megjelent, Magyar közmondások könyve című könyvét.) A szólás alapja az, hogy mivel a köles sem a föld minőségére, sem az időjárásra különösebben nem érzékeny, ezért a termelése általában kifizetődő.

Noéh Ferenc a BME Általános- és Felsőgeodézia Tanszék adjunktusa megállapítja A földhöz kapcsolódó magyar szólások és közmondások című tanulmányában, hogy ez a szólás manapság két értelemben is használatos; olyankor is mondjuk, ha valami nagy hasznot hajt, de olyankor is, ha valaki valamire – esetleg feleslegesen vagy könnyelműen – sok pénzt ad ki. De az utóbbi esetében a "fizet, mint a katonatiszt" indokoltabb.