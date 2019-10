132 ezer mozgáskorlátozott maradhat ellátás nélkül egy elavult kormányrendelet miatt

Megszokhattuk az elmúlt években, hogy az egészségügy folyamatos közbeszéd tárgya például a kórházak és orvosok helyzete miatt. Ám több olyan terület van, melyekről nem hallani rendszeresen, holott kritikus a helyzet a gyógyászati segédeszköz termékeknél is, azon belül is az ortopéd cipőt kiemelkedően sújtja a forráshiány – állítja az Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége.

Az ortopéd cipő sok importált segédeszközzel szemben szinte kizárólag Magyarországon, magyar kisvállalkozások által előállított termékeket jelent. Nem is lehetne ez másképp, hiszen a beteg lábára, méretre készülnek, több próba és sok esetben igazítás szükséges, így egyszerűen nem lehetséges előre kész cipővel vagy távolból importtermékkel ellátni. A beteg láb nemcsak a lúdtalpat és a bütyköt jelenti, hanem például a születési rendellenességeket, végtaghossz különbségeket, a neuropátiás lábat, a bénult lábat, a kalapácsujjat, balesetek miatt deformálódott vagy csonkolt lábat, vagyis csupa olyan betegséget, melyek miatt nem tud bolti cipőt hordani a beteg.

Egy jó ortopéd cipő jelentheti azt a különbséget, hogy a beteg még tud járni vagy tolószékbe kényszerül, hogy még tud gondoskodni magáról, vagy ellátásra szorul.

Utóbbi hosszú távon költségesebb lehet az államnak, ebből a szempontból nézve pedig spórolásnak is tekinthető, ha rendbe teszi a kormány a gyógycipő ellátás finanszírozását.

Ennek ellenére az ortopéd cipőt gyártó magyar kis és középvállalkozások 2019-ben is a kilenc évvel ezelőtt kihirdetett áron dolgoznak, nem kérhetnek sem többet, sem kevesebbet az elkészült gyógycipőért. 2010 óta a KSH adatai szerint 23,46 százalékos volt az infláció, amit az állami támogatás nem követett, így az elvesztette a reálértékének a negyedét. Emellett a 2010-ben a Magyar Közlönyben meghatározott árak is tarthatatlanok, azóta átlagosan 118 százalékkal nőttek a bérek, és megemelkedtek az alapanyagárak is.

Mennyi pénzről van szó? Arra a kérdésre nem lehet egyértelműen felelni, hogy mennyibe kerül az ortopéd cipő, mivel 5+1 kategóriát jelölt ki a 2010-es rendelet, különböző árral és különböző állami finanszírozási hányaddal. Más szabályozás vonatkozik a deformált lábra, az erősen deformált lábra, a csonkolt vagy deformált lábra, a neuropátiás lábra, valamint az erősen deformált és rövidült végtagra készített ortopéd cipőkre, és az egyedi készítési cipő másik, önmagában nem megvásárolható, teljesen egészséges lábra készülő változatára is. Nyilván az utóbbi a legolcsóbb, az ára nettó 14500 forintban van meghatározva. De egy erősen deformált és rövidült végtagra gyártott gyógycipő már nettó 51299 forintos áron adható. Az is változó, hogy a költségekből mekkora részt fizet a társadalombiztosítás és mennyit kell kifizetnie a vásárlónak. Ez az arány 50 százalék és 90 százalék között mozog. Az erősen deformált és rövidült végtagra készülő nettó 51 ezer forintos cipőnek a 90 százalékát kifizeti az állam, az egészséges lábra készülő nettó 14500 forintos párjának viszont már csak a felét. És ezen kívül vannak még különböző kiegészítők is a gyógycipőkre, szintén árral és finanszírozással.

Nem jó, ha a cipész spórolni kezd

Az ortopéd cipészek szerint a cipők előállítási költsége összességében megduplázódott, így a jelenlegi szabályozással már csak veszteséggel lehet előállítani.

Mivel a termékek árában nincs mozgástér, amely fedezni tudná az előállítási költség ilyen arányú emelkedését, így

voltak olyan gyártók akik a piac vagy a dolgozók leépítést választották, mások viszont jobb híján a minőség rontásával reagáltak, amivel mindenki rosszul jár.

Rosszul jár a beteg, aki alacsonyabb minőségű terméket kap, rosszul jár a finanszírozó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK, a korábbi OEP), mert kevésbé tartós, nem minden esetben megfelelő terméket finanszíroz, és a gyártó is, mert megsokszorozódnak a garanciális kiadásai.

Egy kevésbé deformált lábra készült ortopéd cipő olcsóbb alapanyagok és nagyüzemi gyártási technológia felhasználásával még csak-csak elkészülhet, de súlyosabb deformáció esetén a beteg egyéni igényeit, betegségeit figyelembe véve nem lehet megspórolni az egyéni, speciális szaktudást igénylő kézi gyártást, és az ehhez szükséges minőségi alapanyagokat.

A béremelkedés mellett a szektor problémáit az is súlyosbítja, hogy a privatizáció óta gyakorlatilag megszűnt a hazai háttéripar és minden alapanyag importból származik, így a cégek kifejezetten megsínylik az elmúlt években és főleg az elmúlt hónapokban folyamatosan gyengülő forintot.

A szakma pánikol

A problémákról beszéltünk Rozsnyai Sándorral, az Ortopéd Cipőkészítők Szövetségének (OCSZ) elnökével is, aki elmondta, hogy kritikus a helyzet, változtatásra van szükség. Ő szerencsés helyzetben van a cipész vállalkozásával, mert nem csak ortopéd cipőket készítenek, hanem kézműves, egyedi cipőket is, ami miatt be tudják vállalni az ortopéd ellátás során felmerülő veszteségeket, viszont a szakma nagy része a megszűnés szélén áll.

A helyzet egyébként nem új, a 2010 előtti kormányok se nyúltak hozzá rendszeresen az ortopéd cipők finanszírozási rendszeréhez, a rendszer nem volt kiszámítható, sokszor kerültek nehéz helyzetbe az ortopéd cipészek. “Sajnos sosem volt inflációkövetés a területen, hanem 6-8 évente történt egyösszegű árkorrekció, de ezen ciklusok végefelé rendszerint már komoly anyagi nehézségekkel küldöttek a vállalkozások” – mondja Rozsnyai, aki szerint 2019-ben elért egy olyan szintet az alulfinanszírozottság, ami már a minőségrontással sem kompenzálható, képtelenek a 2010 óta változatlan bevételből kigazdálkodni az elmúlt közel egy évtizedben megduplázódott költségeket.

A Magyarországon ortopéd-cipő gyártással foglalkozó nagyjából 100 megmaradt kisvállalkozás fele a csőd szélére került. A cégvezetőkkel folytatott beszélgetésekből úgy tudom, hogy több tucat vállalkozás ezekkel az árakkal nem tud végigcsinálni egy évet sem. Ráadásul ez egy ördögi kör: az alulfinanszírozottság miatt nem vonzó a szakma, a szakemberhiány pedig még tovább tolja a béreket felfelé, amik miatt még drágább előállítani a cipőket, és még kevésbé reális a 2010-ben meghatározott ár.

A megmaradt magyar gyógycipőkészítő vállalkozások nagy része kizárólag az ortopéd cipőkre gyártással foglalkozik, ám az alulfinanszírozottság miatt a cégek nem tudnak korrekt béreket kigazdálkodni, így a pálya nem vonzó a fiatalok számára, ennek következtében az elmúlt 10 évben nagyon kevés diák választotta ezt a szakmát. Magas a pályaelhagyók aránya is, jelenleg a területen az átlagos cipőkészítői életkor 57 év.

Vagyis ha nem kapnak a vállalkozások sürgősen segítséget, és nem lesz egy vonzóbb életpálya a gyógycipő-készítés, akkor hamarosan nem lesz senki az országban, aki elkészíthetné ezeket a cipőket.

"Melyik fiatal akarna egy olyan vállalkozást átvenni, mely annak ellenére, hogy komoly szaktudást és elkötelezettséget igényel, de folyamatos anyagi gondokkal küzd az alulfinanszírozottság miatt?"

– tette fel a költői kérdést Rozsnyai Sándor.

Kormányzati szervek eközben azt kommunikálják, hogy minden rendben van, hiszen az elmúlt 10 évben 68 százalékkal bővült a gyógyászati segédeszközre fordított állami ráfordítás. Az OCSZ elnöke szerint ez az állítás általánosságban igaz, ám ennek forrása az, hogy a magyar társadalom ijesztő mértékben öregszik, emellett sajnos a legtöbb egészségügyi statisztika sem fest túl jó képet a hazai egészségügyi állapotokról, rengeteg az érszűkületes és a diabéteszes beteg, élenjárunk az EU-ban az amputációk és protézis-beültetések tekintetében, illetve a keringési betegségben szenvedő stroke-os betegek esetében is. Tehát a többlet források az újonnan bekerülő betegek ellátására lett fordítva, miközben az ortopéd cipőkkészítők támogatásának emelése, vagy az árak felülvizsgálata elmaradt.

Az OCSZ 2016 óta levelezést folytat minden illetékes szervvel, 2018 januárjában nyílt tárgyaláson egyeztettek. Tavaly márciusában a szakmai szervezet javaslatcsomagot is bemutatott a helyzet kezelésére, nyáron pedig egy hatástanulmányt is benyújtottak, ám erre nem kaptak választ. 2019 júliusában hat másik gyógyászati segédeszközöket gyártó szakmai szervezettel és több betegjogi csoporttal közösen is részt vettek az Emberi Erőforrások Minisztériumában egy tárgyaláson. Ezen elhangzottak a tárca felől bíztató ígéretek, de konkrét finanszírozási reformról még nem esett szó. "Párbeszéd volt, intézkedés a mai napig nincs. Pedig nagyon szorít az idő" – mondja Rozsnyai.

Módosítani kellene a rendeletet

Felmerül, hogy mi lenne az ortopéd cipőgyártókkal az állam nélkül. Ha felmondanák a NEAK-kal kötött szerződést, akkor nem kapnának ugyan társadalombiztosítási támogatást a legyártott gyógyeszközök után, azonban eltérhetnének a 2010-es ártól.

A szakember szerint ez azért nem járható út, mert a célközönség elsősorban idős és mozgáskorlátozott emberekből áll. Köztük sokan anyagi nehézségekkel is küzdenek, nem ritkán az egészségügyi állapotuk miatt. Nekik állami támogatás nélkül megoldhatatlan problémát okoznak a mozgáshoz nélkülözhetetlen segédeszközök kiváltása. Az ortopéd cipők piacán a vásárlók túlnyomó többsége a piaci áron nem lenne képes megfizetni a termék árát.

A gyógycipőkészítők koporsójában a januári minimálbéremelés lehet az utolsó szög. Ha változatlanul marad a jelenlegi ár, a cégek képtelenek lesznek kigazdálkodni a növekvő kiadásaikat. Ami azt jelentené az érintett cégek bő 40 százalékát tömörítő Ortopéd Cipőkészítők Szövetsége szerint, hogy 132 ezer beteg és mozgássérült ember, vagyis a lakosság kb. 1,5 százaléka maradhat ellátatlanul, akár már pár hónapon belül is.

Az ortopéd cipőellátás jelenlegi helyzetéről, és az esetleges finanszírozási reformról érdeklődtünk az Emminél is, ha válaszolnak, frissítjük a cikket.