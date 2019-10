14,3 milliárd forintnyi kötvényt jegyzett le Mészáros cégétől a jegybank

28,6 milliárd forint értékben bocsájtott ki kötvényt az Opus Global pénteken, a befolyó összeget hitelkiváltásra és felvásárlásokra tervezi fordítani a cég, írja a Portfolio. Ennek a Növekedési Kötvényprogram keretében a felét az MNB jegyezte le.

A banki hiteleket az MNB által alátámogatott kötvényre váltva jelentőst pénzt megspórolhat a cég. A Portfolio kérdésére Gál Miklós, az Opus vezérigazgatója elmondta, hogy becslések szerint százmilliós tételben spórolhatnak a kiváltással, ugyanis a kötvények hozamszintje tartósan alacsonyabb, mint a hitelek kamatszintje.

Ahogy arról korábban már írtunk és beszéltünk a Hol a Pénz? podcast egyik adásában, az MNB vállalati kötvényprogramot indított Növekedési Kötvényprogram címen július elsején, amelynek célja, hogy nagyobb, legalább egymilliárd forintos mérlegfőösszegű, magyar tulajdonú vállalatok finanszírozását segítse és beindítsa a vállalati kötvénypiacon Magyarországon. Az MNB összesen 300 milliárdos programja úgy működik, hogy ha egy cég megfelel az MNB követelményeinek - amelynek része, hogy kapjon egy legalább BBB- fokozatú hitelminősítést - akkor a jegybank a jegyzésnél megvásárolja a cég által kibocsátott kötvények legfeljebb 50 százalékát , legfeljebb 20 milliárd forint értékben.

A hitelkiváltás mellett akvizíciókat, beruházásokat is tervez a cég végrehajtani, mondta el a lapnak Gál. Többek között tervben van újabb szállodák vásárlása, a meglévőek felújítása. Emellett az energetika, a megújuló energiák, az ipar és építőipar terén is terjeszkedni, fejleszteni tervez az Opus, valamint több cégben részesedést szereznének.

Gál arra is reagált, hogy a CIG Pannóniát, amelyben a cégnek is részesedése van, nemrég afrikai csalók verték át. Elmondása szerint a vagyonkezelés nem képzi központi elemét a cég stratégiáinak, elképzelhetőnek tartja, hogy idővel megválnak az ilyen érdekeltségeiktől, bár az nem derült ki egyértelműen, hogy ez a CIG Pannóniára is vonatkozik-e.