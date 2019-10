Eddig hazudtak nekünk, nem a héjában van a vitamin

Előre csomagolt sárgarépákat vizsgált be a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a teszt során nyolc magyar, egy holland, egy olasz és egy osztrák származású répát, valamint bio, hagyományos termesztésű és esztétikailag kifogásolható darabokat is ellenőriztek, írja honlapján a Nébih. A szakemberek komplex vizsgálat alá vetették a répákat: kerestek benne növényvédőszer-maradékot, nézték a kálium-, a nitrit-, a nitrát-, a nedvesség- és az összescukor-tartalmat, és arra is kíváncsiak voltak, hogy találnak-e bennük Escherichia Colit vagy penészgombát.

És a legfontosabb, ami béta-karotin, valamint a C-vitamin mennyiségét illeti: a héj és a répatest között nincs számottevő különbség, sőt, a bio sárgarépákban nem mértek magasabb vitamintartalmat. A 11 mintából 1 esetben nem engedélyezett talajfertőtlenítő készítmény maradványaira bukkantak, a másik 10 megfelelt az előírásoknak. A teszten megbukott répában fellelt hatóanyag egyébként nem jelent akut veszélyt az egészségre, de répáknál nem használható, emiatt a termelővel szemben a Nébih eljárást indított.