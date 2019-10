Vizsgálja az EU a Malév GH-nak adott állami milliárdokat

Vizsgálatot indít az Európai Bizottság (EB) annak megállapítása érdekében, hogy megfelelnek-e a közösségi szabályoknak a Malév Ground Handling (Malév GH) részére különböző magyar állami tulajdonú társaságok által körülbelül 21 millió euró értékben nyújtott támogatások, írja az MTI.

A jelenleg a magyar állami vagyon kezeléséért felelős MNV Zrt. tulajdonában lévő földi kiszolgáló a Malév 2012-es csődje óta pénzügyi nehézségekkel küzd, és több cég, az MNV mellett a Tiszavíz és a Magyar Fejlesztési Bank is számos intézkedéssel támogatta azóta a működését.

Fotó: Varga György / MTI Képünk illusztráció!

Két évvel ezelőtt a rivális Budport panaszt nyújtott be, rámutatva, ezen tőkeinjekciók, adósságelengedések és kölcsönök nem összeegyeztethetőek az európai uniós előírásokkal. Az EB most arról számolt be, hogy előzetes álláspontja szerint ezek az intézkedések állami támogatásnak minősülnek, így fennáll a versenyszabályok megsértésének veszélye. A Malév Ground Handling egyébként más miatt is a figyelem középpontjába került az elmúlt időben, ugyanis egyre több jel mutat arra, hogy lehúzzák az utasokat.