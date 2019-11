A világ sertésállományának negyedét kiirthatja az afrikai sertéspestis

Miközben Magyarországon is egyre több helyről érkeznek hírek, hogy sertéspestissel fertőzött vaddisznókat találtak, sőt egy kiszivárgott jelentés szerint egyes megyékben az összes háztáji sertés leölésére is volt javaslat, a világból is egyre baljósabb hírek érkeznek sertéspestis téren. Ugyanis az Állategészségügyi Világszervezet elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy a világ teljes sertésállományának negyede áldozatul eshet a vészesen terjedő betegségnek, írja a Time.

Egy ilyen hirtelen visszaesés az állományban élelmiszerhiányhoz, valamint a sertéshús árának drasztikus emelkedéséhez vezethet, de a gyógyszeriparra is kihatással lehet, ugyanis egyes vérhígító-készítmények előállításához is szükségesek az állatok.

"Nem hiszem, hogy le kell mondanunk a fajról, de ez a legnagyobb fenyegetés, ami valaha a kereskedelmi sertéstartásra leselkedett."

– mondta a szervezet elnöke,

Az afrikai sertéspestis halálos a sertésekre, de az embert nem fenyegeti. A betegség Ázsiában már teljes vaddisznócsordákat irtott ki. A kínai hatóságok nagyjából 1,2 millió disznót pusztítottak el 2018 augusztusa óta, hogy így próbálják kordában tartani a betegség terjedését.

A sertéshús ára a duplájára emelkedett az ázsiai országban.

Pedig Kína adja a világ teljes sertéshús termelésének kétharmadát. Igaz már van haladás a vakcina kifejlesztésében, azonban a vírus szerkezete igen bonyolult, így a tudósok komoly kihívással néznek szembe.