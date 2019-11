Az ellenzéki polgármester vethet véget Matolcsy doktori iskolájának

Az ellenzéki Párbeszéd adta az új polgármestert az I. kerületben, emiatt lezárulhat a jegybank doktori iskolájának hosszú ideje húzódó ügye. A jegybanktól már elvették az épület használatának engedélyét, de nem költöztek ki onnan, továbbra is használják. Eddig úgy tűnt, zavartalanul, azonban október 13-án ellenzéki polgármestere lett az I. kerületnek.

Az RTL Híradójának V. Naszályi elmondta, a jegybank valóban engedély nélkül használja az értékes épületet, de ha meglesz az új jegyzője a kerületnek, megszüntetik a jelenlegi törvénytelen helyzetet.

Ahogy azt az Index is megírta, a műemlék-épületet használó Magyar Nemzeti Bankhoz kapcsolódó Pallas Athéné Domus Animae (PADA) Alapítvány doktori iskolája jogi vitába keveredett a környéken lakókkal. Utóbbiaknak az a kifogásuk, hogy a felújítást az MNB/PADA oktatási célúnak titulálja, de a beruházás alapján inkább a belső udvarra kitelepülő vendéglátóipari és a rendezvényközpont-funkció is komoly szerepet kapott. Kétszer kihívták a rendőröket is a doktori iskolában zajló bulik miatt is. Az ügy vége az lett, hogy az alapítványtól elvették az épület használati engedélyét.

A jegybank már nyílt levelet is írt V. Naszályi Mártának, amiben azt kérik, hadd maradjon a doktori programjuk a Várban. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a Magyar Hang a héten azt írta, hogy a kormány már egy kínai egyetemnek is megígérte, hogy indíthatnak képzéseket jegybank által használt épületben.