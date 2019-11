Most már tényleg tőzsdére megy a világ legnagyobb olajkitermelője

Mohamed Bin Szalman szaúdi koronaherceg engedélyt adott a királyság állami tulajdonú olajcége, az Aramco tőzsdei bevezetésére, ami valószínűleg minden idők egyik legnagyobb értékű részvénykibocsátása lesz – írja a Bloomberg. A hírek szerint még az idei év vége előtt megtörténhet a kibocsátás.

A hivatalos bejelentés valószínűleg csak vasárnap várható, de a döntés egy pénteki találkozón már megszületett az IPO-ról a lap forrásai szerint. Az olajvállalat tőzsdére lépésének gondolata 2016-ban született meg, de aztán több ízben elhalasztották. Eredetileg úgy számoltak a szaúdiak, hogy a kibocsátással 2 ezer milliárd dollárra nőhet a cég értéke, de a Reuters becslése szerint inkább 1,5 milliárdhoz lehet közel a valóság, egyelőre kérdéses, a koronaherceg elfogadná-e az alacsonyabb értékelést. A befolyó összeget a királyság szuverén tőkealapjába teszik majd, és arra fordítják, hogy az ifjabb Bin Szalman tervének megfelelően 2030-ig diverzifikálják a szaúdi gazdaságot, letérítsék az királyság gazdaságát a kizárólag az olajra épülő pályáról.

A magánbefektetők a tervek szerint elsősorban szaúdiak lesznek, de külföldi (pl. kínai) intézményi befektetőkkel is tárgyal a szaúdi vezetés. Hogy vonzóbbá tegyék a részvényt, az Aramco 75 milliárd dollárnyi osztalékot tervez kifizetni jövőre a befektetőknek abban az esetben, ha eléri a 2 ezer milliárd dolláros értéket a cég a kibocsátás után, ez 3,75 százalékos hozamnak fele meg. Ezt a hozamot 2024-ig garantálnák függetlenül az olajár változásától. A korábbi hírek arról szóltak, hogy a részvényt a New York-i vagy a londoni tőzsdén vezetik be, de miután a 2 ezer milliárdos elvárás nem bizonyult reálisnak, a szaúdiak inkább úgy döntöttek, Rijádnál maradnak. Ez azt is jelenti egyben, hogy a világ legértékesebb cégével ezután nem az USA-ban, hanem Szaúd-Arábiában kereskednek.



A befektetők ugyanakkor tarthatnak attól, hogy a gazdaságban hátrébb szorul a kőolaj mint energiaforrás a klímaváltozás elleni erőfeszítéseknek köszönhetően. Az érzékenyebbeket morális szempontok is távol tarthatnak a vásárlástól, az Aramco ugyanis az a cég, ami közvetve a legtöbbet tette a világon a klímaváltozásért.