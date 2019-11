Elválhat a benzin adóemelése a világpiaci ártól

Nőhet az alkoholok és az üzemanyagok adója az Adózóna szerint. A portál információi szerint a sörnél, a pezsgőnél és a gyümölcsbornál 10 százalékos adóemelés lesz. Ez a becslésük szerint a a legtöbb fogyasztó által érzékelt kiskereskedelmi árakat 0,3–1,8 százalékkal növelné.

Emellett az üzemanyagoknál 2020-tól már nem a kőolaj világpiaci árhoz kötik az adómértékek emelését. A benzin és a petróleum jövedéki adója így 5-5 forinttal, a gázolajé 10 forinttal nőne. Pár éve változtattunk úgy, hogy egyes üzemanyagok jövedéki adójának mértéke a kőolaj világpiaci árához igazodjon, erről itt olvashat bővebben.

Illetve emelkedik majd a szén, a földgáz, a villamos energia, a fűtőolaj és a targoncagáz jövedéki adója is. Miközben a fuvarozók kereskedelmi gázolaj után érvényesíthető adókedvezménye pedig csökkenne. Ezekre az uniós adószintekhez való igazodás miatt lesz szükség a lap szerint.

A dohány adójáról már tudjuk, hogy komolyan, de nem drámaian fog emelkedni a következő években. Mindez nekünk azért is külön érdekes, mert lényegesen többet költünk szeszre és cigire, mint általában az EU-s állampolgárok.

Az alkohol, az üzemanyag és a cigaretta kereslete ráadásul jellemzően elég rugalmatlan, azaz leegyszerűsítve akkor is ugyanúgy megvesszük az adagunkat, ha drágább a termék. Ezzel együtt még így is az áremelés az egyik leghatékonyabb eszköz például a dohányzás és az alkoholfogyasztás ellen. Ahogy azt is tudjuk, hogy szeszből és dohányból is eleve sokkal kevesebbet kéne fogyasztanunk átlagosan.