Két különböző telefonszámról összesen hat különböző új jelszót kaptam, de egyikkel sem lehet belépni a Netbankba. E mellett az éjjel-nappal hívható számukat is folyamatosan hívom, de nem veszik fel. Például hajnali 4:20-kor a Contact Center kártyatiltás menüpontját megnyomva, majd 16 percet várakozva letettem

- írta egyik olvasónk, de az esete nem egyedi, hanem általános. Rengeteg ilyen és ehhez hasonló levelet kapott az Index.

Az olvasók bizonyítékokkal, képernyőfotók, sms-ekkel igazolták, hogy nem a levegőbe beszélnek. Van olyan ügyfél, akinek a nevéhez tartozó számlájához automatikusan hozzácsatoltak még egy idegen számlát és a hitel alszámlája - amihez hitelkártya tartozik - "nem létezik". Utalni sem tud a számláin belül, pedig betéti számlája is van. Saját számlákon belüli átvezetés szintén nem működik - panaszkodott.

Volt olyan ügyfél, aki a fiókban kért új jelszót (mivel a régi nem működött), majd amikor megkérdezte a banki alkalmazottat, hogy biztosan működni fog-e a netbank ezzel az új jelszóval, azt a választ kapta, hogy "csak a halál biztos". Aztán később kiderült, hogy az új jelszóval be tud ugyan lépni a netbankra, de a folyószámlájához nem fér hozzá. Egy olyan befektetési számlát viszont látott a netbankban, ami nem hozzá tartozik. Más a napi internetes bankolási limitjét nem tudta elállítani, hiszen a lehetséges maximum nulla forint volt.

A káosz szerda óta érzékelhető a Takarékbanknál, miután informatikai átállásuk nem sikerült tökéletesre és nagyon sok ügyfelük nem fért hozzá a pénzéhez. Amikor megkérdeztük, hogy hány embert érint a probléma és mikorra oldódhat meg, elég ingerült stílusban válaszoltak, többek közt azt, hogy néhány óra múlva megoldják a gondokat, és hogy egyáltalán nem számítottak ekkora forgalomra. Minderről itt olvashat bővebben.

Ezen kívül azt is jeleztük, hogy bank a netbankjuk új jelszavait valószínűleg nem a lehető legbiztonságosabb módon, sms-ben szórta ki rengeteg ügyfelük vélt telefonszámára. Így például sok olyan ember is kaphatott új jelszót, akinek soha semmilyen kapcsolata nem volt a cégcsoporttal.

A bank szerint náluk ez a fajta hiba csak úgy fordulhatott elő, ha korábban más használta azt a mobilszámot, aki telefonszámának változását nem jelentette be a banknak, régi számát pedig a mobilszolgáltató közben más előfizetőnek adta. Ehhez képest jelentkezett olyan olvasónk is, aki szerint 18 éve, 2001 óta változatlan a száma, nem volt köze a szervezethez, mégis kapott új jelszót a semmiből.

A Takarékbank szerint minden a legnagyobb rendben van, csak az ügyfelek nem igazodnak el

Az Index megkeresésére a Takarékbank közölte: a pénzintézet netbankja "normálisan működik, folyamatosan elérhető a szolgáltatás, a Takarékbankhoz ezzel kapcsolatban nem is érkeznek panaszok". (Ez már csak azért sem igaz, mert lapunknak is van olyan munkatársa, aki panaszt tett telefonon keresztül, mert nem fér hozzá a netbankos folyószámlájához, noha egy fiókban csütörtökön új jelszót is kért. Igaz ugyanakkor, hogy a panasz és a bejelentés nem ugyanaz, a panaszt mindig érdemes írásban megtenni, illetve ezzel párhuzamosan a Magyar Nemzeti Banknak is jelezni. Enélkül a bank csak bejelentésként, nem panaszként fogja kezelni, így az MNB számára negyedévente kötelezően benyújtandó kimutatásokban sem fog szerepelni.)

A bank szerint az ügyfelei egy részének új a netbanki felület, amelynek "amelynek megjelenése, elrendezése eltér a korábbitól, ezért lehet az, hogy egy-egy ügyfél nem igazodik ki azonnal a netbank felületén".

Szerintük az ügyfelek számláinak darabszáma azért lehet több, mert az új felületen minden számláját külön-külön látja. "Más számláját senki sem látja a saját felületén, ez kizárt" - írták.

Azt is közölték, hogy informatikai és jogi okai vannak, hogy a hónap elejére időzítették az informatikai átállást, a munka nagysága és egyedisége miatt szükség volt ennyi időre, nem lehetett másképp, máskor megoldani.

"Az ügyfeleket többször, előre tájékoztattuk az átállásról, a kellemetlenségekért ezúton is elnézést kérünk. Hozzátesszük, hogy hétvégéken és munkaszüneti napokon egyetlen banknál sem működnek a számlavezető rendszerek, azaz a Takarékbank esetében csak 2 munkanapot kellett pluszban bankszünnapként elrendelni, hogy az átállást elvégezzük. Ha ezt más időpontban tesszük, több banki munkanapra lett volna szükség az átálláshoz, és akkor hosszabb ideig nem tudták volna az ügyfelek bankügyeiket intézni" - írták.

A Tiszántúli Takarék céges kártyái Volt, aki azt nehezményezte, hogy a Tiszántúli Takarék összes céges bankkártyáját letiltották bankkártyacsere címén, viszont se értesítést, se új kártyákat nem kaptak, a bankfiókokban tömegek állnak, de rajtuk ott se tudtak segíteni. Nekik azt válaszolta a Takarékbank, hogy azok a kártyák lejártak, de az érintettek még a héten hozzájutnak majd az új kártyákhoz.

