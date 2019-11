Iszonyúan ömlik a pénz az OTP-hez

Az MNB pont nemrég mérte fel, hogy milyen drága Magyarországon bankolni. Ők arra jutottak, hogy nálunk

európai összevetésben kimagaslóan drága,

még úgy is, ha a tranzakciós adót nem számolják bele. Ezt talán úgy lehet egyszerűbben megérteni, hogy egy átlagos jövedelmű magyar nagyjából havonta kétszer annyit hagy a pénzéből a bankjánál, mint egy lengyel, és ötször annyit, mint mondjuk egy francia. És akkor azokkal a helyekkel most ne is hasonlítsuk össze magunkat, ahol egy átlagos vagy alacsony jövedelmű ember lényegében ingyen bankol.

Ehhez közvetlenül kapcsolódik például az OTP profitja, hiszen ők a legnagyobb a nyertesei annak, ha nálunk kisebb a bankok közti verseny. Egyebek mellett így jöhetett ki, hogy egészen elképesztő adózott nyereséget tudtak felmutatni a harmadik negyedévben.

Most 131,6 milliárd forint konszolidált adózás utáni eredményt ért el, ami 53 százalékkal haladta meg a tavalyi azonos időszak, és 25 százalékkal az idei második negyedév nyereségét, írja az MTI. Így eddig idén a nemzetközi számviteli szabályok (IFRS) alapján a bankcsoport

majdnem 310 milliárd forint adózott eredményt ért el,

29 százalékkal magasabbat, mint a tavalyi hasonló időszakban.

Ez persze nemcsak a multi magyarországi működését jelenti, de a pénz jelentős része tőlünk jön. A magyarországi részleg 145,7 milliárd forintos teljesítménye éves összevetésben 4 százalékos bővülést jelent. De a külföldi leánybankok is termeltek, a hozzájárulásuk a teljes eredményhez éves összevetésben 41 százalékról 47 százalékra nőtt.

A bevételek tavalyhoz képest 18 százalékkal emelkedtek, idei összegük a harmadik negyedév végére meghaladta a 772,2 milliárd forintot. A bolgár, albán, moldáviai és montenegrói akvizíciós hatást kiszűrve a bevételnövekedés 12 százalékos. Az OTP elsősorban az erősödő üzleti aktivitással, kisebb mértékben pedig a leányvállalati devizákkal szembeni forintgyengüléssel magyarázza az emelkedést.