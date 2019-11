Szudán kérne ötmilliárd dollárt, hogy ne omoljon össze

Szudánban azt követően, hogy elzavarták őrült diktátort, Omar el-Besír elnököt, végül megállapodtak egymással a Szudánt irányító katonák, az ellenzék és a tüntetők.

Technokrata kormányalakult, többek közt például Ibrahim el-Badavi pénzügyminiszterrel, aki korábban a Világbank közgazdásza volt.

Utóbbi most azt nyilatkozta a Reutersnek, hogy elkezdték a reformokat. Egyúttal a nemzetközi közösségnek teljesen másképp kéne már Szudánra néznie, mint eddig. Például azért is, mert kéne nekik egy kis pénz, hogy ne omoljanak össze 2020-ban. Ezt el-Badavi 3-5 milliárd dollár (nagyjából 900-1500 milliárd forint) közé lőtte be.

Az ország olajkincsének nagy része Dél-Szudánnal együtt ugyanis elszakadt, de a 44 milliós ország életképes reformjaihoz szükség lenne közalkalmazottak fizetésének emelésére, illetve az üzemanyagár- és élelmiszerár-támogatások megszüntetésére is. Miközben a súlyosan eladósodott ország egyébként a terrorizmus finanszírozójának van belistázva, még a diktátor örökségeként. Egyelőre lesz egy "Szudán barátai" donortárgyalás decemberben, illetve az USA segítségével elkezdhetnek majd tárgyalni nemzetközi hitelezőintézményekkel is.