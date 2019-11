Csehországban már csomagolás nélkül árulják a sampont és a tusfürdőt

Csehországban már a DM és a Rossmann is csomagolás nélkül árulja a sampont és a tusfürdőt, írja a G7.

A samponos, tusfürdős, öblítős, mosószeres és mosogatószeres flakonok komoly környezeti terhelést okoznak, sokszor komolyabbat, mint a PET-palackok, mert szelektív gyűjtésük és újrahasznosításuk kevésbé megoldott.

Ezért is nagyon fontos fejlemény, hogy a DM tesztjei után most már a Rossmann is bevezette az automata újratöltő berendezéseit.

A megoldás nagyon egyszerű: a vevők az első alkalommal 20 cseh koronáért (260 forintért) megvesznek egy üres flakont, amelynek vonalkódját a töltőautomata leolvassa, és a megfelelő termékkel tölti meg. A gép kinyomtatja a felhasználhatósági határidőt, amit a vásárló felragaszt a flakonra, a következő alkalomtól kezdve pedig már a kiürült flakonnal kell a boltba menni, és szimplán csak újra kell tölteni.

Fotó: Rossmann / Novinky.cz

Csehországban úgy számolnak, hogy ha az automaták által kiszolgált háztartási termékeknél (jelenleg nyolc ilyen van) mindenki átállna az újratöltésre, akkor évente 5 ezer tonnával csökkenne a műanyagszemét mennyisége. Mivel a cseh népesség és a vásárlóerő is nagyjából a magyar szintjén van, nálunk is hasonló eredményt lehetne elérni.

A G7 megkérdezte a Rossmannt, hogy Magyarországon mikor tervezik az automaták bevezetését, a cég az alábbi választ küldte:

Nagyon örülünk a cseh Rossmann kezdeményezésének, és kíváncsian várjuk az eredményét. Bár egyszerűnek tűnik a megvalósítása ennek a megoldásnak, azért alapos előkészületet igényel, melyhez a beszállítók nyitottsága és az üzletek átalakítása is szükséges. Amint nálunk is várható a csomagolásmentes vegyi áruk és kozmetikumok értékesítése, azonnal kommunikálni fogjuk.