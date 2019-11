Még mindig csetlik-botlik a Takarékbank rendszere

Továbbra is komoly problémákkal kell szembenéznie a Takarékbank ügyfeleinek. Már ötödik napja nincs minden rendben a kormányzati támogatással létrejött nagybank rendszerével.

Az egyik olvasónk például azt írta, az internetes kártyás fizetéseket duplán vonja le a számlájáról a pénzintézet. Emiatt volt, hogy utalni sem tudott az illető, holott lett volna fedezet a kártyáján, ha nem duplán vonták volna le a vásárlások összegét. Olvasónk panaszbejelentésére a bank azt válaszolta, hogy jóváírják majd a pluszban levont tételeket.

De van más gond is. Kollégánk azt tapasztalta, hogy a kártyás vásárlások után kapott sms-ben csak a levont összeget írták meg, az egyenleget azonban, vagyis azt. hogy mennyi pénz maradt még a kártyán, már nem írták meg, pedig ez is része a szolgáltatásnak, eddig ilyen nem fordult elő.

Ahogy azt korábban írtuk, a takarékok és a Takarékbank körüli cégcsoport október 31-vel olvadt össze egy nagy bankká. Ez egy informatikai integrációt is jelentett, amellyel még pár nap haladékot adott magának a cég, és előre jelezte az ügyfeleinek, hogy november 5-ig nem lesz használható a Takarék online felülete. A panaszok szerint azonban azóta sem működik rendesen a rendszer.

Korábban többek között arról számoltak be az olvasók, hogy

nem működnek automaták;

megtakarítási számlák "vesztek el" a bank rendszerében;

"kölyökkártyaként" kezel bankkártyákat a bank rendszere, egy forintos vásárlási limittel, ami gyakorlatilag használhatatlanná teszi a kártyát;

a bank telefonos ügyfélszolgálata pedig nagyjából tehetetlenül áll a panaszok áradatával szemben, haladékot kérnek az ügyfelektől, majd nem jelentkeznek a megadott idő után.

de olyan is volt, hogy a bank olyan embereknek küldött sms-ben jelszavakat, akik nem is a Takarékbank ügyfelei.

Ma is megkerestük a Takarékbankot, arra voltunk kíváncsiak, hogy ők is meg tudják-e erősíteni, hogy továbbra is komoly fennakadások vannak a rendszerükkel, illetve megkérdeztük, hogy mikorra várható a problémák elhárítása, de egyelőre csak annyit írtak, hogy jelentkeznek majd, ha érdemi információval tudnak szolgálni.

(Borítókép: Index)