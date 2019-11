700 milliárd forint EU-s pénzt is bukhatunk a szabálytalan közbeszerzések miatt

Jóval több pénzről mondhatott le valójában a kormány, hogy újra folyósítsa az Európai Bizottság a támogatásokat Magyarországnak Jávor Benedek volt EP-képviselő számításai szerint, mint azt eddig gondolták, írja a Portfolio.A magyar kormány ugyanis úgy rendezte az uniós pályázatokkal kapcsolatos vitáit a Bizottsággal, hogy egyes, eredetileg uniós pénzből finanszírozni tervezett pályázat számláit nem adták le Brüsszelnek, így ezeket a magyar állam a magyar adófizetők pénzéből finanszírozta.

Több találgatás is volt már róla, hogy mennyi pénzt is bukhatott Magyarország pontosan az EU által szabálytalannak ítélt pályázatokon, a becslések 30-tól egészen 500 milliárd forintig terjedtek. Most Jávor Benedek a blogján bizottsági válaszokra hivatkozva úgy kalkulált, hogy

összesen 700 milliárd forint lehet a bevállalt büntetések összege.

A Bizottság hét tematikus operatív programban (GINOP, TOP, VEKOP, EFOP, KEHOP, IKOP, KÖFOP) tárt fel szabálytalanságokat, és javasolta 10 százalékos büntetés kiszabását. Jávor állítása szerint a kormány rábólintott a dologra, ahelyett, hogy megpróbált volna vitába szállni az EU-val, és bizonyítani, hogy nem volt gond a közbeszerzésekkel.

A hét program keretében a megállapodásig bezárólag 5600 milliárd forint került kiosztásra, Jávor állítása szerint ennek a 10 százalékát, azaz 560 milliárdot nem foguk megkapni az EU-tól.

Másfelől ott van a régóta problémás vízügyi keretközbeszerzés is, amelyen többek között Mészáros Lőrinc cégei is kiemelkedően szerepeltek. A vízügyi keretközbeszerzés esetén végül úgy sikerült megállapodni az EU-val, hogy a már lezárult 260 milliárd forintnyi szerződésállomány 25 százalékáról mond le a kormány, azaz nagyjából 65 milliárd forintot az adófizetők pénzéből fedeznek végül.

Ezenfelül problémásnak találta a Bizottság a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) irányítási és kontroll mechanizmusaival kapcsolatos ügyeit is. Itt végül egy tíz százalékos átalánykorrekcióban egyezett meg Magyarország az EU-val, ez Jávor becslése szerint 60-80 milliárd forintot jelenthet.

A dologgal kapcsolatban megkerestük a Miniszterelnökséget is, hogy megtudjuk reálisnak tartják-e Jávor számításait, és amennyiben nem, szerintük mi a valós összeg, ami végül nem kerül megtérítésre. Amint válaszolnak, frissítjük a cikket.